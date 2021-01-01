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  الجمعة 17 جمادي الاول 1442

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أخبار

قائد قوة القدس: سليماني ما زال حي فينا وأبناء المقاومة يتقدمون

الجمعة 17 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
قائد قوة القدس: سليماني ما زال حي فينا وأبناء المقاومة يتقدمون

قائد قوة القدس: سليماني ما زال حي فينا وأبناء المقاومة يتقدمون

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الوقت- أعلن قائد قوة القدس الجنرال إسماعيل قاآني، في مراسم إحياء ذكرى القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في جامعة طهران ظهر اليوم، إن "كل ما قيل عن مكانة الشهداء هو قليل في حقهم، وقطرة في بحر ما قدموه".

وشدد قائد قوة القدس على أن الشهيد سليماني "تميز بمنطق قوي وسليم في كل ميدان دخله، واستبدل أي تهديد بفرصة يستثمرها"، مضيفاً أن "أبناء المقاومة لا زالوا يتقدمون، وهذا هو طريق الشهيد سليماني".

وأضاف: "ما زال الدرب الذي رسمه الشهيد سليماني موجوداً وترونه في فلسطين ولبنان.. أنتم تشاهدون أن غالبية الأراضي في سوريا محررة، ومجاهدو العراق يتحركون في هذه الأيام بشكل لا مثيل له".

ونقل قائد قوة القدس عن المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، وصفه الشهيد سليماني في آخر لقاء معه بأنه "بطل الشعب الإيراني وبطل الأمة الإسلامية، وبطل تحطيم هيبة الاستكبار العالمي".

وخاطب قاآني أميركا ورئيسها دونالد ترامب، قائلاً: "سعيتم طوال 30 سنة إلى قتل سليماني والمهندس"، وباغتيالهما "فتحتم طريقاً لكل الأحرار للانتقام من فعلتكم الشنيعة".

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إيران قاسم سليماني إسماعيل قاآني أبو مهدي المهندس سوريا العراق

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