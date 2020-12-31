قائد الجيش الايراني: الخوف من الانتقام هو بداية لسقوط النظام الأميركي

الوقت-أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، في مقابلة له مع الموقع الرسمي للجيش الإيراني، ظهر اليوم، على أن "عدم جواز إقدام دولة ما على اغتيال ضيف دولة أخرى"، معتبراً أن "ذلك عجز مطلق ومتهور وعلامة عظيمة على بداية سقوط النظام الأمريكي".

واضاف موسوي إن "الخوف من الانتقام لن يترك الأمريكيين والصهاينة ومن عمل معهم بحالهم"، مشيراً إلى أن "الطريق الذي اختاروه سيقودهم حتماً إلى حافة القاع".

وفي سياق متصل أكّدت شبكة سي أن أن الأمريكيةوجود انقسام بين مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية بشأن إيران.

الشبكة نقلت عن مسؤولين في البنتاغون أن استعراض العضلات العسكري يهدف إلى تحذير طهران من مهاجمة المصالح أو الأفراد الأمريكيين في ذكرى اغتيال سليماني.

ونقلت عن أحد كبار المسؤولين، أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر قرر سحب حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" من الخليج وإرسالها إلى خارج المنطقة في إشارة واضحة لوقف التصعيد.

يأتي ذلك غداة إعلان الولايات المتحدة إرسال قاذفتين استراتيجيتين "بي 52" إلى الشرق الأوسط.

وذكرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية في بيان أن نشر القاذفتين يمثل رسالة ردع واضحة لكل من ينوي "الإضرار بالأمريكيين أو بمصالح الولايات المتحدة".

هذا وكشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، عن وجود معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى "مؤامرة أمريكية لاصطناع ذريعة للحرب ضد طهران".