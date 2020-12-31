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  الجمعة 17 جمادي الاول 1442

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أخبار

العراق: انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف بقيادة واشنطن قرب حدود الكويت

الخميس 16 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
العراق: انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف بقيادة واشنطن قرب حدود الكويت

العراق: انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف بقيادة واشنطن قرب حدود الكويت

الوقت-أفادت مصادر عراقية، بعد ظهر اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت

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الوقت-أفادت مصادر عراقية، بعد ظهر اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً يتبع التحالف الدولي بقيادة واشنطن بالقرب من منفذ جريشان الحدودي مع الكويت.

وأضافت المصادر إنه تم استهداف رتل للدعم اللوجستي الأمريكي في اليوسفية جنوب بغداد.

يأتي ذلك في ظل تصاعد استهداف أرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف في عدد من المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية.

وأفاد مصدر أمني، الإثنين، عن استهداف رتل تابع لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على الطريق الدولي في محافظة الديوانية العراقيّة. وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع لقوات التحالف الدولي على الطريق الدولي بمحافظة الديوانية".

يشار إلى أن الجهات التي تتبنى تلك العمليات تقول إنها تأتي رداً على مماطلة واشنطن في الانسحاب.

وتجدر الإشارة إلى أن سريّة "قاصم الجبارين" العراقيّة، تبنت في وقت سابق الهجمات، مؤكدةً أنها ستترصد "فلول الاحتلال وعملائه، وضرباتنا قاصمة ودقيقة ولا تخطئ هدفها".

المتحدث باسم سريّة "قاصم الجبارين" أبو مجتبى القريشي، كان كشف عن توفر معلومات حول "نشاط أمريكي خبيث في العراق".

وقال القريشي إن الأمريكيين "يدخلون صواريخ وأسلحة ومعدات من خارج العراق، لاتهام فصائل المقاومة بالتخريب والقتل". 

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