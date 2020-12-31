الشرطة الأمريكية تقتل رجلا أسوداً جديداً

الوقت-أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية، مساء الأيوم، إن رجلاً قُتِل بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة في أثناء توقف المرور جنوب المدينة.

وقال المتحدث باسم قسم شرطة مينيابوليس أن إطلاق نار جرى بينما كان الضباط يوقفون السير مع رجل مشتبه في ارتكابه جناية.

وأظهرت لقطات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حشداً من الناس تجمعوا قرب سيارة للشرطة في موقع إطلاق النار.

وبحسب المسؤول، لم يصب أيّ من الضباط خلال العملية، وتولى مكتب التحقيقات الفدرالية الملف مباشرة، وباشر في التحقيق في الحادثة التي تأتي في نهاية عام "متوتر" في المدينة.

يذكر أن جورج فلويد قتل في مينيابوليس خنقاً تحت ركبة شرطي أبيض، الأمر الذي أطلق موجة من الاحتجاجات والحركات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مطالبة بحقوق السود.

وكانت حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) من أبرز تلك الحركات المناوئة للعنصرية.