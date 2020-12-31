محمد علي الحوثي: لقد بتنا في مرحلة توازن الردع!

الوقت-أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة له على تويتر مساء اليوم الخميس، "الآن يمكن للخبراء القول إننا وصلنا لمرحلة توازن الردع".

وتابع الحوثي "وصولنا مرحلة توزان الردع"، مشيراً إلى أنه "انتصاراً حققه الأبطال اليمنيون من المؤسستين العسكرية والأمنية".

وتابع: "الوصول لمرحلة توزان الردع هو ما يمكن أن يفاخر به ملايين الشعب اليمني الصامدين الشرفاء والمضحين الكرماء".

الحوثي أشار إلى أنه على العالم أن يعرف أن "ثمن الصبر الانتصار وثمن الاستكبار الانكسار".

كلام الحوثي يأتي وسط تكثيف التحالف السعودي غاراته على العاصمة صنعاء اليوم، حيث أفاد مصدر عسكري يمني برصد 134 خرقاً للتحالف في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، حذرت من أن "أيّ عمل متهور للكيان الصهيوني في المنطقة سيشعل حرباً شاملة"، مؤكّدة أنه "في حال إقدام الكيان الصهيوني على أيّ تحرك أو عمل متهور يمس اليمن، فإن أي مصالح لـ "إسرائيل" أو شركائها في البحر الأحمر، ستكون هدفاً مشروعاً في إطار حق الرد الذي كفلته كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية".