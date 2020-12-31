وزير الخارجية الإيراني: أميركا تخطط لشن هجوم على إيران!

الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس، أن العراق قدم معلومات استخباراتية تشير إلى "مؤامرة أمريكة لاصطناع ذريعة للحرب ضد طهران".

وتابع ظريف أن إيران "لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستدافع فوراً وبكل الوسائل عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية". وكان المتحدث باسم سرية "قاصم الجبارين" العراقية أبو مجتبى القريشي، قد أكد وجود "نشاط أمريكي خبيث في العراق"، يقوم على إدخال صواريخ وأسلحة ومعدات من خارج العراق "لاتهام فصائل المقاومة بالتخريب والقتل".

بدوره قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن المنطقة "لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما أمريكا موجودة فيها"، مؤكداً أن شعوب المنطقة "لن تسمح أن يكون للجناة والمعتدين موطئ قدم".

واضاف: "اغتيال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ظلم وذنب لا يغتفر. لن ننس هذه الجريمة، وليعلم هؤلاء الجناة أن الشعب الإيراني سيقوم بالثأر لدم الشهيد سليماني".