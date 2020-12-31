موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 16 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى الوقت- انضمت المغرب إلى قافلة التطبيع بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، ولاشك بأنه كان خبراً محزناً لجميع الأحرار في العالم، لاسيما داخل المغرب، التي يعشق سكانها فلسطين ويدافعون عن القضية الفلسطينية في جميع المناسبات، ولكن...

أخبار

انفجارات في مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة يوقعان عدداً من القتلى

انفجارات في مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة يوقعان عدداً من القتلى

الوقت- قتل 26 شخصا وأصيب عشرات بجروح في انفجارين على الأقل وقعا في مطار عدن الأربعاء لدى مغادرة أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة طائرة أقلتهم للعاصمة الموقتة للسلطة المعترف بها دوليا.

الشعبية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف باصاً للنقل على طريق دير الزور الوقت- أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف باصًا للنقل على طريق عام دير الزور – دمشق، وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

عبد اللهيان: تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه لعملية اغتيال الفريق سليماني الوقت- أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اكتمال ملف اغتيال الفريق قاسم سليماني مشيرا إلى أنه تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه العملية الإرهابية.

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين وتعتدي على آخرين بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم الخميس، عشرة فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

مساعد وزير الدفاع اليمني: 2020 كان عام المفاجآت والهزائم النكراء لتحالف العدوان الوقت- قال مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن علي الكحلاني إن عام 2020 كان عام المفاجآت والهزائم النكراء لدول تحالف العدوان.

10 غارات على صنعاء والمحافظة يشنها العدوان السعودي الأمريكي الوقت- شن طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم الخميس، 10 غارات على العاصمة صنعاء والمحافظة.

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا بعد إخلاء إخلاء سبيل السجناء الفلسطينيين الوقت- أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أنها لن تفرج عن الطيارين السعوديين الأسرى لدى قواتها إلا بعد إخلاء سلطات المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين" المحتجزين لديها.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة: ملايين الأطفال سيعانون في العام الجديد!

هكذا عوضت الحكومة الإيرانية على أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية! الوقت-أعلنت المعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طهراليوم الأربعاء، ان الحكومة الايرانية خصصت 150 أ

الأمم المتحدة: ترامب أهان العدالة لهذا السبب! الوقت-أكدت الأمم المتحدة على لسان خبرائها لحقوق الإنسان، في بيان لها نشر مساء اليوم الأربعا

ووسائل إعلام يمنية: عودة حكومة هادي الى عدن تشعل المدينة! الوقت-أعلنت وسائل إعلام يمنية محلية، ظهر اليوم الأربعاء، أن عودة طائرة تقل أعضاء من

قناة 13 الإسرائيلية: سياح إسرائيليون سارقون في دبي وتركيا! الوقت-كشفت قناة 13 الإسرائيلية ظهر اليوم الأربعاء، أن السيّاح الإسرائيليين يسرقون من

إسماعيل قاآني:خروج أميركا من المنطقة ضرورة وستتحقق عاجلاً! الوقت-كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة، إبراهيم رضائي ظهر اليوم الخميس، إن قائد قو

اعلام الحشد الشعبي: الشعب العراقي يدرك ألا مكان للقوات الأميركية في العراق الوقت-أعلن مدير إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، في لقاء له مع الصحفيين اليوم

حماس: القصف الصهيوني على سوريا جريمة مستنكرة وإرهاب متواصل ضد أمتنا والمنطقة الوقت- أكد القيادي في حركة حماس حازم قاسم اليوم الاربعاء، ان العدوان الصهيوني فجر اليوم على سوريا، جريمة مستنكرة وإرهاب يمارسه الكيان الصهيوني بشكل متواصل ضد أمتنا والمنطقة.

مسؤول في الجهاد الإسلامي يكشف رسالة المقاومة من مناورة "الركن الشديد" الوقت- كشف مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن "الرسالة المهمة التي حملتها مناورة "الركن الشديد" هي التأكيد على القاسم المشترك الذي يجمع الكل الفلسطيني والمتمثل في مقاومة الاحتلال، وكل من لا يلتقي مع هذا الخيار يعزل نفسه".

الخارجية الايرانية: شعوب أنحاء المنطقة أبدت استنكارها وغضبها تجاه قتلة القائد سليماني الوقت- اشارت وزارة الخارجية الايرانية الى غضب شعوب المنطقة تجاه قتلة الشهيد القائد قاسم سليماني، مؤكدة بان دمه وحّد شعوب المنطقة في معارضة الاستكبار والوجود الامريكي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على شاب فلسطيني قرب عكا الوقت- أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص على شاب فلسطيني قرب عكا، صباح اليوم الأربعاء مما ادى لاصابته بجروح خطيرة.

روحاني: الشهيد قاسم سليماني يعد بطلا ورمزا وطنيا لإيران الوقت- أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني في كلمة له امام مجلس الوزراء اليوم الاربعاء،أن الشهيد قاسم سليماني يعد بطلا ورمزا وطنيا لإيران ومفخرة لشعوب المنطقة والشعوب الإسلامية كافة.

سماع اصوات قذائف مدفعية ثقيلة من داخل مزارع شبعا المحتلة الوقت- تسمع منذ الساعات صباح الاولى الاربعاء اصوات قذائف مدفعية ثقيلة من داخل مزارع شبعا المحتلة في جنوب لبنان.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الأمم المتحدة: ترامب أهان العدالة لهذا السبب!

اعلام الحشد الشعبي: الشعب العراقي يدرك ألا مكان للقوات الأميركية في العراق

إسماعيل قاآني:خروج أميركا من المنطقة ضرورة وستتحقق عاجلاً!

مناورة عسكريّة في غزة لمواجهة عدوان الكيان.. كابوس جديد يهدد "إسرائيل" ما هو؟

صورة الشهيد قاسم سليمانيّ تثير غضب الصهاينة ورعبهم.. الأسباب والدلالات؟

منظمة الأمم المتحدة للطفولة: ملايين الأطفال سيعانون في العام الجديد!

عبد اللهيان: تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه لعملية اغتيال الفريق سليماني

الشعبية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف باصاً للنقل على طريق دير الزور

مساعد وزير الدفاع اليمني: 2020 كان عام المفاجآت والهزائم النكراء لتحالف العدوان

انفجارات في مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة يوقعان عدداً من القتلى

قناة 13 الإسرائيلية: سياح إسرائيليون سارقون في دبي وتركيا!

ووسائل إعلام يمنية: عودة حكومة هادي الى عدن تشعل المدينة!

10 غارات على صنعاء والمحافظة يشنها العدوان السعودي الأمريكي

هكذا عوضت الحكومة الإيرانية على أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية!

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين وتعتدي على آخرين بالضفة الغربية

الذكرى العاشرة للصحوة الإسلامية في الوطن العربي.. ماذا حققت وماذا خسرت ؟

قبل رحيله عن البيت الأبيض... ترامب يبيع صفقة سلاح جديدة للسعودية!

في يوم الميلاد... الفلسطينيون يتصدَّون لاقتحامات الاحتلال في القدس المحتلة والضفة

طهران تكشف عن متورطين باغتيال القائد سليماني

رغم الإغلاق المشدد.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

قاليباف: الأولوية الرئيسية في قضية كورونا هي صحة المواطنين

هذه تفاصيل هجوم "قاصم الجبارين" على رتل أمريكي جنوب بغداد!

محلل سياسي عراقي: توجد مؤامرة سياسية تقودها الحكومة ضد الحشد الشعبي بتخطيط واشنطن

حكومة صنعاء تهدد "اسرائيل"...فماذا قالت لها؟

"حرس الثورة": كل حدودنا المائية تحت حمايتنا

قائد سلاح البر للحرس الثوري الإيراني يتفقّد المناطق الحدودية

الأجواء اللبنانية تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران الصهيوني

الجزائر: لتجريم كل من يروّج للتطبيع مع "إسرائيل"

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

الحكومة الفلسطينية تأمل الخير من بايدن.. ألم يلقنها التاريخ درساًً؟

وزير الخارجية الايراني: واشنطن مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي لكن عليها تنفيذ التزاماتها

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

الدور البارز والمميز لـ "الشهيد سليماني" في سوريا ولبنان

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

قاليباف يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

انفجارات في مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة يوقعان عدداً من القتلى

الخميس 16 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
انفجارات في مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة يوقعان عدداً من القتلى
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قتل 26 شخصا وأصيب عشرات بجروح في انفجارين على الأقل وقعا في مطار عدن الأربعاء لدى مغادرة أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة طائرة أقلتهم للعاصمة الموقتة للسلطة المعترف بها دوليا.

وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس إن هناك "26 قتيلا على الأقل" في الهجوم الذي استهدف المطار بينما أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح. وأوضح مصدر طبي آخر أن من بين القتلى مدنيين ورجال أمن بينما لم يصب أي من أعضاء الحكومة بأذى.

واعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تويتر مقتل أحد موظفيها وفقدان موظفين آخرين كانوا "يمرون عبر المطار مع مدنيين آخرين".

وهز انفجاران على الأقل مبنى المطار وتصاعد الدخان بكثافة بينما كان وزراء الحكومة الجديدة يغادرون طائرة الخطوط اليمنية على مدرج المطار في المدينة الجنوبية الساحلية، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

وسُمعت كذلك أصوات إطلاق نار في منطقة الهجوم. وتناثر زجاج المبنى على الأرض بينما بدت الأضرار المادية كبيرة في داخله.

وظهر في تسجيل لمصور فرانس برس ما يبدو أنه صاروخ يضرب المبنى بالقرب من ساحة المطار الذي كان مليئا بالحشود قبل لحظات من إصابته.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إنّ "انفجارين على الأقل وقعا في المطار".

 و ثمة خلافات عميقة في معسكر مرتزقة تحالف العدوان السعودي . فالقوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وتتهم حكومة عبد ربه منصور هادي بالفساد وتخوض معارك معها.

وعملت السعودية منذ أكثر من عام على تشكيل الحكومة الجديدة لإنهاء الخلافات والتفرغ لمقاتلة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل المرتزقة في شمال اليمن المجاور للمملكة.

ووصلت الحكومة الجديدة إلى عدن بعد أيام من أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في السعودية حيث يقيم منذ سنوات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

عدن قتلى المطار

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية