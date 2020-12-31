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  الخميس 16 جمادي الاول 1442

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أخبار

عبد اللهيان: تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه لعملية اغتيال الفريق سليماني

عبد اللهيان: تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه لعملية اغتيال الفريق سليماني

الوقت- أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اكتمال ملف اغتيال الفريق قاسم سليماني مشيرا إلى أنه تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه العملية الإرهابية.

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أخبار

عبد اللهيان: تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه لعملية اغتيال الفريق سليماني

الخميس 16 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
عبد اللهيان: تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه لعملية اغتيال الفريق سليماني
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الوقت- أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اكتمال ملف اغتيال الفريق قاسم سليماني مشيرا إلى أنه تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه العملية الإرهابية.

ولفت عبد اللهيان المتحدث باسم لجنة الإحياء الشعبية للذكرى السنوية لاستشهاد سليماني في تصريح للتلفزيون الإيراني مساء أمس إلى أنه تم إعداد لائحة الاتهام لملف اغتيال سليماني والذي يتضمن أسماء 48 آمرا ومنفذا للعملية الإرهابية وذلك بعد إكمال الوثائق القضائية في داخل البلاد وخارجها.

وقال: “اتضح اليوم في أي دولة كانت قيادة هذه العملية الإرهابية وأي الدول كان لها دور في الكشف عن تفاصيل وصول القائد سليماني إلى مطار بغداد ووضعت المعلومات اللازمة تحت تصرف الأميركيين لتنفيذ العملية الإرهابية”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال خلال كلمة له أمام الحكومة الإيرانية أمس إن جريمة اغتيال سليماني ورفاقه من قبل الإدارة الأميركية جاءت انتقاما من إيران وشعوب المنطقة بسبب وقوفها بوجه المؤامرات الصهيونية وإحباطها.

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