مساعد وزير الدفاع اليمني: 2020 كان عام المفاجآت والهزائم النكراء لتحالف العدوان

الوقت- قال مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن علي الكحلاني إن عام 2020 كان عام المفاجآت والهزائم النكراء لدول تحالف العدوان.

وأكد اللواء الكحلاني للمسيرة في الحلقة الأولى من حصاد العام 2020، أن معركة البر مستمرة منذ بداية العدوان، ولا يمكن أن نستسلم في مثل هذه المعركة لأننا أصحاب الأرض.

وأضاف "نحن الآن على أبواب مارب، والعدو يعتمد على إحاطة المدينة بمخيمات النازحين ويستخدمهم كدروع بشرية".

ولفت إلى أن عام 2020 كان مرحلة تحرير الجوف وأطراف مارب والبيضاء، متوقعا أن في عام 2021 سيلتف الشعب في المناطق المحتلة حول الجيش واللجان الشعبية لتحرير أراضيه.