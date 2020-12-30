هكذا عوضت الحكومة الإيرانية على أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية!

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعوديةالوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.
ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...
حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضىالوقت- انضمت المغرب إلى قافلة التطبيع بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، ولاشك بأنه كان خبراً محزناً لجميع الأحرار في العالم، لاسيما داخل المغرب، التي يعشق سكانها فلسطين ويدافعون عن القضية الفلسطينية في جميع المناسبات، ولكن...
الوقت-أعلنت المعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طهراليوم الأربعاء، ان الحكومة الايرانية خصصت 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في المجال الجوي الإيراني مطلع العام الجاري.
وأضافت المعاونية القانونية، إن مجلس الوزراء أقر في جلسته، اليوم الأربعاء، بتخصيص 150 ألف دولار أو مايعادله باليورو لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية والتي سيتم تسديدها لذويهم.
يذكر أن طائرة أوكرانية كانت قد أُسقطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي الإيراني صباح يوم 3 كانون الثاني /يناير 2020 بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الإمام الخميني" جنوب العاصمة طهران. حينما كانت في رحلة لها من طهران إلى كييف، ما أدى إلى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وغالبيتهم من الإيرانيين، إضافة إلى أفراد الطاقم التسعة الأوكرانيين.
وأعلنت طهران وقتها عن سلسلة من التوقيفات والإجراءات في إطار تحقيق واسع لتحديد المسؤوليات. كما، وفرت الجمهورية الإسلامية كل الظروف اللازمة للدول المعنية في قضية الطائرة للمشاركة في التحقيقات "من دون أي قيود".