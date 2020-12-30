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  الأربعاء 15 جمادي الاول 1442

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أخبار

هكذا عوضت الحكومة الإيرانية على أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية!

الأربعاء 15 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
هكذا عوضت الحكومة الإيرانية على أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية!

هكذا عوضت الحكومة الإيرانية على أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية!

الوقت-أعلنت المعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طهراليوم الأربعاء، ان الحكومة الايرانية خصصت 150 أ

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الوقت-أعلنت المعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طهراليوم الأربعاء، ان الحكومة الايرانية خصصت 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في المجال الجوي الإيراني مطلع العام الجاري.

وأضافت المعاونية القانونية، إن مجلس الوزراء أقر في جلسته، اليوم الأربعاء، بتخصيص 150 ألف دولار أو مايعادله باليورو لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية والتي سيتم تسديدها لذويهم.

يذكر أن طائرة أوكرانية كانت قد أُسقطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي الإيراني صباح يوم 3 كانون الثاني /يناير 2020 بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الإمام الخميني" جنوب العاصمة طهران. حينما كانت في رحلة لها من طهران إلى كييف، ما أدى إلى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وغالبيتهم من الإيرانيين، إضافة إلى أفراد الطاقم التسعة الأوكرانيين.

وأعلنت طهران وقتها عن سلسلة من التوقيفات والإجراءات في إطار تحقيق واسع لتحديد المسؤوليات. كما، وفرت الجمهورية الإسلامية كل الظروف اللازمة للدول المعنية في قضية الطائرة للمشاركة في التحقيقات "من دون أي قيود".

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إيران الولايات المتحدة الأميركية أوكرانيا الطائرة الأوكرانية المنكوبة الطائرة الأوكرانية

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