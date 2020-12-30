الأمم المتحدة: ترامب أهان العدالة لهذا السبب!

الوقت-أكدت الأمم المتحدة على لسان خبرائها لحقوق الإنسان، في بيان لها نشر مساء اليوم الأربعاء، إن قرار العفو الرئاسي عن أربعة أميركيين أدينوا بقتل مدنيين عراقيين انتهاك لالتزامات واشنطن بمقتضى القانون الدولي. وأشار يلينا أباراك، رئيسة مجموعة العمل الخاصة باستخدام المرتزقة في الأمم المتحدة أن العفو عن متعاقدي "بلاك ووتر" إهانة للعدالة ولضحايا مذبحة ساحة النسور وعائلاتهم. وتابع أباراك أن السماح للمتعاقدين مع شركات الأمن الخاصة في الصراعات المسلحة بالإفلات من العقاب سيشجع الدول على التحايل على التزاماتها بمقتضى القانون الإنساني. ورأى أنّ العفو يفتح الباب أمام "انتهاكات مستقبلية عندما توظف دول شركات أمن خاصة لأداء وظائف سيادية". وكان عناصر "بلاك ووتر" ادعوا أنهم تصرفوا بدافع الدفاع عن النفس. يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر في 22 من الشهر الحالي قراراً بالعفو عن أربعة عناصر من "بلاك" ووتر دينوا بارتكاب مجزرة ساحة النسور في بغداد في 16 أيلول/سبتمبر 2007، وكانوا يقضون أحكاما طويلة بالسجن. وأدت المجزرة إلى مقتل 14 مدنيا واصابة 17 جراء أطلاق نار من عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية، كما أنّها أثارت فضيحة دولية ألقت الضوء خصوصا على لجوء الجيش الأميركي إلى الشركات الخاصة، وزادت استياء العراقيين تجاه الولايات المتحدة التي غزت البلاد العام 2003.