ووسائل إعلام يمنية: عودة حكومة هادي الى عدن تشعل المدينة!

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الوقت-أعلنت وسائل إعلام يمنية محلية، ظهر اليوم الأربعاء، أن عودة طائرة تقل أعضاء من حكومة هادي المنتهية ولايتها فجرت الأوضاع في الجنوب اليمني
وبحسب هذه الوسائل، فإن دوي انفجار سُمع قرب قصر الرئاسة، قصر المعاشيق، في مدينة عدن اليمنية، بعد نقل مجلس الوزراء المشكل حديثاً إليه عقب هجوم على مطار المدينة اليوم الأربعاء. ولم يتضح سبب الانفجار، كما لم ترد تقارير عن إصابات.
وكان في وقت سابق اليوم، سقط عشرات القتلى والجرحى في اليمن جراء 3 انفجاراتٍ ضخمة هزت مطار عدن الدولي. مشيراً إلى أن الانفجار كان ضخماً ورافقه إطلاق نار. وفيما تحدثت مصادر طبية وأمنية للميادين عن وجود أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً في حصيلة أولية لضحايا انفجارات المطار، وزارة الصحة اليمنية في حكومة الرئيس هادي أعلنت عن مقتل 22 شخصاً وأكثر من 50 جريحاً جراء تفجير مطار عدن الدولي.
وفي هذا السياق دان نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي التفجيرات، قائلاً: " ندين بشدة كل فصائل المرتزقة لعدم استشعارهم المسؤولية تجاه حياة الأبرياء، متمنين عليهم أن يصفوا حساباتهم بعيداً عن المواطنين والمنشآت العامة".
وكانت لقطات البث المباشر قد وثقّت لحظة وقوع الانفجار وحالة الرعب التي سادت اليمنيين في المطار.