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  الأربعاء 15 جمادي الاول 1442

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بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

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الوقت-أكدت الأمم المتحدة على لسان خبرائها لحقوق الإنسان، في بيان لها نشر مساء اليوم الأربعا

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أخبار

إسماعيل قاآني:خروج أميركا من المنطقة ضرورة وستتحقق عاجلاً!

الأربعاء 15 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
إسماعيل قاآني:خروج أميركا من المنطقة ضرورة وستتحقق عاجلاً!

إسماعيل قاآني: نؤكد على ضرورة خروج أميركا من المنطقة

الوقت-كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة، إبراهيم رضائي ظهر اليوم الخميس، إن قائد قو

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الوقت-كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة، إبراهيم رضائي ظهر اليوم الخميس، إن قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني "أكد ضرورة الانتقام لدماء الشهيد قاسم سليماني".

وأضاف رضائي، أن قآاني شدد خلال مشاركته في جلسة لمجلس الشورى اليوم الأربعاء، على "ضرورة خروج أميركا من العراق والمنطقة".

وفي السياق، أوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجيّة بمجلس الشورى أحمد علي رضا بيكي، أن قاآني أشار في جلسة مغلقة للمجلس إلى أن "عظام العدو تتهشّم آناً بعد آنٍ، وخروجه من المنطقة بات وشيكاً".

وأوضح بيكي أنّ العميد قاآني "شرح خلال الجلسة آخر المستجدات، وقدم كذلك تقريراً عن تشكيلات قوّات المقاومة في المنطقة".

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أشار اليوم الأربعاء، إلى أن اغتيال الشهيد قاسم سليماني "كان جريمة وحشية" يقف خلفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو "بشكل مباشر".

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