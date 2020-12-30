اعلام الحشد الشعبي: الشعب العراقي يدرك ألا مكان للقوات الأميركية في العراق

الوقت-أعلن مدير إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، في لقاء له مع الصحفيين اليوم الأربعاء، إن الشعب العراقي يدرك ألا مكان للقوات الأميركية في العراق.

ولفت العقابي إلى أن الأميركيين خرقوا كل المواثيق والعهود بارتكاب جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني.

وتابع أن لا استقرار في العراق إلا بخروج الأميركيين، مشدداً على أنه "ليس الأميركيين من حققوا النصر ضد داعش بل قواتنا البطلة".

وأضاف العقابي إلى أن الشهيد المهندس كان يعتقد أن كل مشاكل المنطقة هي بسبب الولايات المتحدة و"إسرائيل"، مشيراً إلى أن ما تركه الشهيد أبو مهدي المهندس أسس لجبهة ضد المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة.

وشدد أنه "بالرغم من عمليات التطبيع وعمالة بعض الدول ستتحطم المشاريع الأميركية الإسرائيلية في المنطقة".

وأكد العقابي على إن "إرث الشهيد المهندس سيبقى في قلوب العراقيين رغم كل محاولات الماكينات الإعلامية المغرضة"، وأن الشعب العراقي لن يقبل السكوت على الوجود الأميركي في العراق حتى لو قبل قادته بذلك.

وتابع العقابي "أي رئيس أميركي آخر غير ترامب ما كان ليقدم على مثل هذه الحماقة التي ارتكبها ترامب بالاغتيال".

وأضاف للميادين "بخلاف السائد في المعارك فإن الشهيدين المهندس وسليماني كانا يقومان بأنفسهما بعمليات الاستطلاع".

العقابي قال إن "الشهيد المهندس كان دائم الابتسام ويتمتع بروح معنوية عالية ساهمت بنجاح المعركة بصورة كبيرة".

وبحسب العقابي، فإن "الحشد الشعبي اليوم بالقوة والعزيمة نفسها والقادة المؤمنون بنهج الشهيد المهندس موجودون، كما لا يوجد عراقي يقبل بوجود جندي أجنبي على أرضه".

يذكر أنّه تمّ اغتيال قائد قوّة القدس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة أميركيّة قرب مطار بغداد الدولي، فجر 3 كانون الثاني/يناير 2020.