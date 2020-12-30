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  الأربعاء 15 جمادي الاول 1442

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أخبار

مسؤول في الجهاد الإسلامي يكشف رسالة المقاومة من مناورة "الركن الشديد"

مسؤول في الجهاد الإسلامي يكشف رسالة المقاومة من مناورة "الركن الشديد"

الوقت- كشف مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن "الرسالة المهمة التي حملتها مناورة "الركن الشديد" هي التأكيد على القاسم المشترك الذي يجمع الكل الفلسطيني والمتمثل في مقاومة الاحتلال، وكل من لا يلتقي مع هذا الخيار يعزل نفسه".

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أخبار

مسؤول في الجهاد الإسلامي يكشف رسالة المقاومة من مناورة "الركن الشديد"

الأربعاء 15 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
مسؤول في الجهاد الإسلامي يكشف رسالة المقاومة من مناورة "الركن الشديد"
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الوقت- كشف مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن "الرسالة المهمة التي حملتها مناورة "الركن الشديد" هي التأكيد على القاسم المشترك الذي يجمع الكل الفلسطيني والمتمثل في مقاومة الاحتلال، وكل من لا يلتقي مع هذا الخيار يعزل نفسه".

وأكد، أن "الركن الشديد" هي "رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات الحاصلة في المنطقة والتي تستهدف القضية الفلسطينية"، لافتاً إلى أن "المقاومة في غزة أظهرت قوة ومناعة شديدة رغم كل البيئة المحيطة بها وظروف الحصار والعقوبات وأرسلت رسالة صمود وثبات ميدانية وسياسية بكل المقاييس".

وبيّن شهاب، أن "المناورة العسكرية لفصائل المقاومة رسالة تحدي وصمود أمام التهديدات التي يطلقها كيان الاحتلال بشن عدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

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كلمات مفتاحية :

حركة الجهاد الإسلامي مقاومة الاحتلال الركن الشديد

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