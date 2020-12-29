المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني: الشهيد سليماني حذّر من تقسيم السعودية

الوقت-شدد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، صباح اليوم، على أن دور الشهيد قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني كان كبيراً في المساعدة بإحلال الأمن في المنطقة.

وأكد عبد اللهيان على ما كشفه المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى استشهاد سليماني الأحد الماضي، أن "عدد المتهمين الرئيسيين في اغتيال الشهيد سليماني ارتفع إلى 48 أميركياً"، ممن كانت لهم علاقة باغتيال سليماني. وأن القضاء الإيراني على اتصال مع 6 دول لمتابعة ملف الاغتيال، مؤكداً أن إيران ستنتقم لدم الشهيد سليماني في الوقت المناسب.

وأشار عبد اللهيان إلى أن دور الشهيد سليماني كان بارزاً في مواجهة الإرهاب في المنطقة، ودعم المقاومة، وقام بتجهيزها وتدريبها، وأكد أن هذا أمر استراتيجي وسيستمر.

ولفت عبد اللهيان إلى أن "سليماني كان يقول إن تقسيم السعودية سيكون خطراً على العالم الإسلامي بقدر تجزئة وتقسيم سوريا والعراق".