أرفع وسام من الجيش الإيراني للشهيد سليماني

الوقت-قدمت قيادة الجيش الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، "وسام التضحية الفخري" إلى الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، أن وسام التضحية هو أرفع وسام للجيش الإيراني، وتمّت الموافقة عليه من قبل القائد العام للقوات المسلّحة المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد قال إن قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني "كان يحمل رسائل دبلوماسيّة معه يوم اغتياله".

وشدد مساعد القائد العام لحرس الثورة الإيرانية للشؤون التنسيقية العميد محمد رضا نقدي، على أن الانتقام القاسي لدماء الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء آت.

وكانت اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني كشفت أن القضاء الإيراني على اتصال مع 6 دول لمتابعة ملف الاغتيال، مؤكّداً أن إيران ستنتقم لدم الشهيد سليماني في الوقت المناسب.

وكان قائد "قوة قدس" في حرس الثورة الإيراني، محمد حجازي، كشف أنه "وبحسب قائد الثورة، فإن هناك صفعتين أخريين بانتظار أميركا".

كما أوضح حجازي أن "التشييع العظيم الذي جرى كان مكافأة على خدمات الشهيد سليماني، وصفعة قوية في وجه الغطرسة العالمية، وقد أظهر لهم أن الشعوب وخاصة الشعب الإيراني، هم لا يتفقون مع رغبات الأميركيين فحسب، بل يعارضونها أيضاً".