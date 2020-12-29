وثائق اسرائيلية: هذا ما قاله بايدن عن السعودية عام !

الوقت-نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وثائق سرية تخص اجتماعاً عقد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مسؤولين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن عام 1986، حين كان بايدن يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية عام1988.

واشارت الصحيفة الی إن الوثائق التي رفعت عنها السرية، والتي استعادتها "هآرتس" من سجلات أرشيف الدولة الإسرائيلية، تكشف لمحة عن اجتماع في شباط / فبراير 1986 بين السناتور الشاب بايدن والسفير الإسرائيلي أنذاك لدى الولايات المتحدة مئير روزين، وموظف السفارة آنذاك يوسف لامدان.

وتابعت إنه عندما تعلّق الأمر بالحملات المهمة التي شنتها "إسرائيل" في الثمانينيات في الكونغرس، فقد دعم بايدن دائماً مواقف "إسرائيل". وشمل ذلك رفض بيع طائرات أواكس إلى السعودية، بسبب المعارضة الإسرائيلية لها.

وأکد بايدن إن "السعودية ليست أكثر من مجموعة من 500 أمير وعائلاتهم. وقد وقع الخطأ الفادح في سياسة الولايات المتحدة في عام 1982، عندما قررت السعي لتحقيق إجماع استراتيجي في الخليج. وكانت النتيجة تحوّل مركز الثقل من صديقة أميركا الحقيقية، إسرائيل، إلى آخرين" في إشارة إلى بيع طائرات حربية أميركية للسعودية.