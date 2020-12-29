هكذا تفاعل الديمقراطيون مع قرار القضاء السعودي بحقّ لجين الهذلول!

الوقت- ندد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، صباح اليوم الثلاثاء، بحكم القضاء السعودي قائلاً إن "حكم السعودية على لجين الهذلول لمجرد ممارستها حقوقها ظالم ومقلق"، مؤكداً أن "إدارة بايدن-هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما جرت".

وفي السياق، قال السيناتور الديموقراطي كريس ميرفي إنه "كان بإمكان السعودية إنهاء التعذيب والاضطهاد السياسي الذي تعرضت له لجين الهذلول كبادرة حسن نيّة لإدارة بايدن المقبلة، لكنها لم تفعل".

وتابع ميرفي أنه "من المثير للسخرية أن كل الجمهوريين الذين يتحدثون بقوة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين وكوبا وفنزويلا يصمتون عندما يحدث ذلك في الخليج".

وكانت صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية عقب صدور القرار، تحدثت عن "سراب حقوق الإنسان في ظل محمد بن سلمان".

واعتبرت الصحيفة نفسها أن الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة في المملكة العربية السعودية تهدف إلى جذب الاهتمام الدولي أكثر من اهتمامها بتحسين حياة مواطنيها في الوطن.

وكان القضاء السعودي، اسهم أمس الإثنين، الناشطة الحقوقيّة السعوديّة المحتجزة، لجين الهذلول، بـ"ثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله"، وفق تهم القضاء السعودي.