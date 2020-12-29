سيرغي ريابكوف: تعديل اي بند من بنود الاتفاق النووي قد يجعل الأمور أكثر سوءاً!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 14 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

لماذا تحاول أنقرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

لماذا تحاول أنقرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟ الوقت - كشفت وسائل الإعلام الدولية والمحلية عن جهود يبذلها المسؤولون الأتراك لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتقديم "افق أولوتاش" كسفير جديد لأنقرة في تل أبيب، كما قيل إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيرحب بخطوة أنقرة هذه. و أن صمت المسؤولين الأتراك بدّل هذه التكهنات الى يقين، حيث كان هذا أحد الأسئلة التي طرحتها أحزاب المعارضة على وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اغلو حين وجوده في البرلمان أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته تأتي الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى الوقت- انضمت المغرب إلى قافلة التطبيع بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، ولاشك بأنه كان خبراً محزناً لجميع الأحرار في العالم، لاسيما داخل المغرب، التي يعشق سكانها فلسطين ويدافعون عن القضية الفلسطينية في جميع المناسبات، ولكن...

أخبار

المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني: الشهيد سليماني حذّر من تقسيم السعودية

المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني: الشهيد سليماني حذّر من تقسيم السعودية

الوقت-شدد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان

أرفع وسام من الجيش الإيراني للشهيد سليماني الوقت-قدمت قيادة الجيش الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، "وسام التضحية الفخري"

وثائق اسرائيلية: هذا ما قاله بايدن عن السعودية عام ! الوقت-نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وثائق س

هكذا تفاعل الديمقراطيون مع قرار القضاء السعودي بحقّ لجين الهذلول! الوقت- ندد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، صباح

سيرغي ريابكوف: تعديل اي بند من بنود الاتفاق النووي قد يجعل الأمور أكثر سوءاً! الوقت-شدد مساعد وزير الخارجية الروسيّ سيرغي ريابكوف، في تغريدة على "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء،

اعتقال 16 فلسطينياً بالقدس والضفة وإصابة عامل برصاص الاحتلال في جنين الوقت- اعتدت وحدات من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، على عدد من فلسطيني بل

رئيس الحكومة اللبنانية: هذا ما كشفته "أف بي آي" عن انفجار بيروت! الوقت-كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في لقاء مع عدد من

أحد جنود السعودية يقتل على الحدود الجنوبية مع اليمن الوقت- اعترفت السعودية، بمقتل أحد جنودها على حدودها الجنوبية مع اليمن.

عادل عبد المهدي يكشف تفاصيل الدقائق الاخيرة قبل القصف الامريكي للقائم الوقت- كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي تفاصيل المكالمة التي تلقاها من وزير الدفاع الاميركي، مارك إسبر، قبل دقائق من بدء القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي العراق.

حماس: التطبيع تأمين للكيان الصهيوني وتفجير للمنطقة العربية الوقت- أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن التطبيع هو تأمين للكيان الصهيوني وتفجير للمنطقة العربية من داخلها وبث الشقاق فيها.

الخارجية الايرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ فادحا باغتيال الجنرال سليماني الوقت- أكدت وزارة الخارجية الايرانية أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ فادحاً باغتيال الجنرال سليماني.

الاحتلال يصيب بالرصاص عاملاً فلسطينياً ويعتقل 16 شابا في الضفة الغربية الوقت- أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، عامل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة برطعة الواقعة خلف جدار الضم والتوسع جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

عضو مجلس النواب العراقي يكشف تفاصيل عن جديدة عن اغتيال "قادة النصر" الوقت- أكد عضو مجلس النواب العراقي، أحمد الأسدي، ان الطائرات التي اغتالت "قادة النصر" قرب مطار بغداد كانت ثلاث طائرات مسيرة أمريكية أقلعت من قاعدة "عين الأسد".

الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل في إدلب الوقت- أفاد مصادر محلية بان وحدات من الجيش السوري تصدت لمحاولة تسلل نفذتها المجموعات المسلحة على محور بلدة آفس غرب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي، ما اسفر عن مقتل وإصابة ١٢ مسلح دون تغير بخارطة السيطرة.

حزب الاتحاد في لبنان يطالب بمعاقبة مُحرقي مخيم النازحين الوقت- استنكر حزب الاتحاد في لبنان إحراق مخيم اللاجئين السوريين في منطقة المنية، شمال لبنان و طالب السلطة اللبنانية الى معاقبة الفاعلين.

رغم الإغلاق المشدد.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك الوقت- واصل عشرات المستوطنين اليوم الاثنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال رغم الإغلاق المشدد الذي تفرضه سلطات الاحتلال.

الأجواء اللبنانية تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران الصهيوني الوقت- حلق الطيران الصهيوني اليوم الاثنين وبصورة مكثفة في سماء بيروت و جنوب لبنان.

زوارق الاحتلال الصهيوني تستهدف الصيادين شمال غزة الوقت- أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، النار تجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة.

الحزب الديمقراطي اللبناني: احراق مخيمات السوريين جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق الوقت- وصف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان احراق مخيمات النازحين السوريين في شمال لبنان جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق.

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين يعملون ضمن "الخلايا النائمة" في محافظة كركوك.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته

عضو مجلس النواب العراقي يكشف تفاصيل عن جديدة عن اغتيال "قادة النصر"

لماذا تحاول أنقرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

حماس: التطبيع تأمين للكيان الصهيوني وتفجير للمنطقة العربية

رئيس الحكومة اللبنانية: هذا ما كشفته "أف بي آي" عن انفجار بيروت!

خامس أكبر احتياطيات نفطيّة يواجه أزمة كهربائية؛ علاقة واشنطن بها؟

الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل في إدلب

الخارجية الايرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ فادحا باغتيال الجنرال سليماني

سيرغي ريابكوف: تعديل اي بند من بنود الاتفاق النووي قد يجعل الأمور أكثر سوءاً!

أرودغان يدير ظهرة لفلسطين متجهاً نحو تل أبيب.. ما سرّ الانقلاب المفاجئ؟

أحد جنود السعودية يقتل على الحدود الجنوبية مع اليمن

هكذا تفاعل الديمقراطيون مع قرار القضاء السعودي بحقّ لجين الهذلول!

اعتقال 16 فلسطينياً بالقدس والضفة وإصابة عامل برصاص الاحتلال في جنين

عادل عبد المهدي يكشف تفاصيل الدقائق الاخيرة قبل القصف الامريكي للقائم

رئيس البرلمان الجزائري: الرباط باعت فلسطين مقابل تغريدة من رئيس منتهية ولايته

وزير الخارجية الروسي: بايدن سيتعامل بخوف مع روسيا!

مستوطنون إسرائيليون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون جنوب الخليل

الدفاع التركي: اي اصابة لجندي تركي في ليبيا شتشعل الحرب من جديد!

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

العامري: الجنرال سليماني ضحى بنفسه من أجل تحرير العراق

الجزائر: لتجريم كل من يروّج للتطبيع مع "إسرائيل"

نائب عراقي: بعض القوى السياسية لا ترغب بإخراج القوات الأمريكية من العراق

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك

العالم يدعم السيادة الدائمة للشعب الفلسطينيّ.. ما الذي يمنع تطبيق الشرعيّة الدوليّة؟

في يوم الميلاد... الفلسطينيون يتصدَّون لاقتحامات الاحتلال في القدس المحتلة والضفة

الاستخبارات العراقية تحبط عملية اطلاق صواريخ في صلاح الدين

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

غرفة العمليات تسجل 153خرقاً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

أمريكا المتهم الرئيس في إثارة الاضطرابات داخل العراق

قاليباف يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا

وزير الخارجية الايراني: واشنطن مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي لكن عليها تنفيذ التزاماتها

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟

السعودية تكشر عن أنيابها مجدداًً وتمارس ضغوطها على "منصور هادي"

الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً.. الأسباب والدلالات

لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

سيرغي ريابكوف: تعديل اي بند من بنود الاتفاق النووي قد يجعل الأمور أكثر سوءاً!

الثلاثاء 14 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
سيرغي ريابكوف: تعديل اي بند من بنود الاتفاق النووي قد يجعل الأمور أكثر سوءاً!

روسيا: أيّ تعديل على الاتفاق النووي القائم قد يجعل الأمور أكثر سوءاً

الوقت-شدد مساعد وزير الخارجية الروسيّ سيرغي ريابكوف، في تغريدة على "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء،
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-شدد مساعد وزير الخارجية الروسيّ سيرغي ريابكوف، في تغريدة على "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء، أنّ إضافة أيّ شيء جديد الى الاتفاق النوويّ القائم من شأنها أن تجعل الأمور أكثر سوءاً.

وأضاف ريابكوف إنّ المراحل التدريجية والمتبادلة للاتفاق النوويّ الإيرانيّ التي اقترحها وزير الخارجية سيرغي لافروف كانت المبادئ الأساسية للاتفاق، مشيراً إلى أنّ إدراج أفكار جديدة في الاتفاق النوويّ أمر خاطئ.

يأتي ذلك في وقت أبدت وزارة الخارجية الروسية أملها في عودة الولايات المتحدة، من دون شروط مسبقة، إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام2015.

وفي السياق، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه "يتعين على الولايات المتحدة إصلاح كافة المخالفات التي ارتكبتها بحق خطة العمل الشاملة المشتركة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، واستعادة توازن المصالح الذي كانت الاتفاقات الشاملة تعتمد عليه".

واعتبرت زاخاروفا أن موسكو "ما زالت تؤمن بإمكانية الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة" المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، و"تعمل على ذلك مع جميع الأطراف".

كما وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين، أن "السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما يجب القيام به لزيادة فرص الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة، وضمان مزيد من العمل ضمن الإطار المحدد في عام 2015. المطلوب من جميع الأطراف هو التحلي بضبط النفس والمسؤولية، وهناك فرص لذلك".

وكان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قد أعلن تمسكه بموقفه من رفع العقوبات عن إيران وعودة واشنطن للاتفاق النووي، معتبراً أن أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة هي التعامل مع البرنامج النووي.

وأرسل نحو 150عضواً في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديموقراطي مذكرة خطية للرئيس المنتخب جو بايدن يحثونه فيها على اعتماد المسار الدبلوماسي مع إيران على الفور، وعودة طهران وواشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي كنقطة بداية لمفاوضات مقبلة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المقبل للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، إنه أبلغ الرئيس الديموقراطي المنتخب تأييد أعضاء الحزب الديموقراطي لعودة الولايات المتحدة إلى إطار الاتفاق النووي مع إيران "من دون شروط مسبقة".

وأوضح ميكس أن أعضاء الكونغرس يفضلون المسار الديبلوماسي، ومن ضمنه اتخاذ تدابير عاجلة لعودة طهران وواشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الخارجية الروسية روسيا سيرغي ريابكوف الاتفاق النووي الايراني إيران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية