عادل عبد المهدي يكشف تفاصيل الدقائق الاخيرة قبل القصف الامريكي للقائم

الوقت- كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي تفاصيل المكالمة التي تلقاها من وزير الدفاع الاميركي، مارك إسبر، قبل دقائق من بدء القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي العراق.

وأوضح عبد المهدي، لبرنامج "لقاء خاص" ان "وزير الدفاع الامريكي مايك أسبر اتصل به قبل قصف القائم" مضيفا ان اسبر قال له: بان "قاعدة K1 في كركوك قصفت وقتل أميركي وأصيب عدد آخر ولذلك سوف نرد بقصف مقرات الحشد".

وتابع عبد المهدي "أكثر من مرة كررت له أنني هل سمعت بشكل صحيح أنك تريد قصف القواعد العراقية!؟ هذا انتهاك لسيادة العراق وسيؤدي بنا إلى أمور غامضة وخطيرة كبرى".

وأكد عبد المهدي "قلت له من فضلك لا تفعل هذا ودعنا نتحدث أكثر ونعقد لقاء. لكنه أصر على أن تفعل الولايات المتحدة ذلك، قائلاً إن من واجبي إبلاغكم وان القصف سيتم بعد ساعات".

وأضاف عبد المهدي انه بمجرد أن انهيت المكالمة مع اسبر، اتصلت بالقادة العسكريين العراقية لابلغهم بانه سيحدث قصف، كما اتصلت بالشهيد أبو مهدي المهندس بحدود الساعة السادسة والنصف من تاريخ 29-12-2019، وابلغني بأن القصف بدأ ، أي بعد 10 أو 15 دقيقة (بعد إبلاغ وزير الدفاع الأمريكي).