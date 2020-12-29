حماس: التطبيع تأمين للكيان الصهيوني وتفجير للمنطقة العربية

الوقت- أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن التطبيع هو تأمين للكيان الصهيوني وتفجير للمنطقة العربية من داخلها وبث الشقاق فيها.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" قال هنية، خلال لقاء في ختام فعاليات المؤتمر السياسي السابع الإلكتروني لحركة حماس، مساء الاثنين "إن الذي جرى هو تثبيت حقائق سياسية وجغرافية يراد بها أن تستمر في المستقبل.

وأضاف "حللنا المشهد المستجد في سياسية الإدارة الأمريكية وتعامل الاحتلال مع موضوع الضم والتطبيع، وجدنا أننا ملزمين بوضع خطة بعدة محاور أهمها توحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة الخطط المختلفة: الضم، وصفقة القرن، والتطبيع".

وشدد هنية: "لن نستطيع أن نواجه هذه المخططات دون قيادة فلسطينية جامعة".