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أخبار

الاحتلال يصيب بالرصاص عاملاً فلسطينياً ويعتقل 16 شابا في الضفة الغربية

الثلاثاء 14 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
الاحتلال يصيب بالرصاص عاملاً فلسطينياً ويعتقل 16 شابا في الضفة الغربية
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الوقت- أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، عامل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة برطعة الواقعة خلف جدار الضم والتوسع جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

وقال العامل رأفت ياسر صلاح (27 عامًا)، من بلدة برقة قضاء نابلس، إنه خلال عبوره البوابة المحاذية لبرطعة أطلق جنود الاحتلال النار عليه مما أدى لاصابته بعيار ناري في الساق الأيسر.

وأشار إلى أنه تم نقله إلى إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، ووصف الأطباء اصابته بالمتوسطة.

على صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيا بعد عملية دهم وتفتيش.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب اسلام سالم العارضة من بلدة عراب جنوب غرب جنين خلال حملة مداهمات وتفتيش في منازل عدد من المواطنين.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد مرعي من قراوة بني حسان وذلك بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد عويضة من منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، 6 منهم من البيرة وهم: عبد الله متولي، وعصام الطاهر، ورامي فضايل، ويوسف فواضلة، وطارق فياض، وسالم البادي.

واعتقلت المواطنين فادي الطرشة وهادي الطرشة من حي الارسال، وحنين نصار من حي الطيرة.

كما اعتقلت تلك القوات أربعة مواطنين من قرية دير أبو مشعل شمالا، وهم: محمد عبد الله ونجله حازم، ومحمد فايق عطا، وجبريل عمر زهران.

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قوات الاحتلال اصابة عامل فلسطيني برصاص الاحتلال اعتقال 16 شابا من الضفة الغربية

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