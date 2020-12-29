الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل في إدلب

الوقت- أفادت مصادر محلية بان وحدات من الجيش السوري تصدت لمحاولة تسلل نفذتها المجموعات المسلحة على محور بلدة آفس غرب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي، ما اسفر عن مقتل وإصابة ١٢ مسلح دون تغير بخارطة السيطرة.

وقبل اشهر سيطر الجيش السوري إلى بلدة إفس شمال بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي وقرى الذهبية وجديدة طلافح وطلافح وجلاس غرب أبو الضهور بعد أن حققت تقدماً كبيراً من محور أبو الضهور إلى بلدة تل طوقان وسيطرت نارياً على الطريق الدولي حلب-سراقب لتصبح مدينة سراقب مطوقة بالكامل.

وأضافت مصادر محلية أن استعادة هذه البلدات والقرى أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وفرار أعداد أخرى أمام تقدم وحدات الجيش وسط حالة من التخبط والانهيارات في صفوفهم.