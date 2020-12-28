معضلة اللاجئين السوريين.. متى يرحمهم الساسة؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 14 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

لماذا تحاول أنقرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

لماذا تحاول أنقرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟ الوقت - كشفت وسائل الإعلام الدولية والمحلية عن جهود يبذلها المسؤولون الأتراك لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتقديم "افق أولوتاش" كسفير جديد لأنقرة في تل أبيب، كما قيل إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيرحب بخطوة أنقرة هذه. و أن صمت المسؤولين الأتراك بدّل هذه التكهنات الى يقين، حيث كان هذا أحد الأسئلة التي طرحتها أحزاب المعارضة على وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اغلو حين وجوده في البرلمان أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته تأتي الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى الوقت- انضمت المغرب إلى قافلة التطبيع بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، ولاشك بأنه كان خبراً محزناً لجميع الأحرار في العالم، لاسيما داخل المغرب، التي يعشق سكانها فلسطين ويدافعون عن القضية الفلسطينية في جميع المناسبات، ولكن...

أخبار

أحد جنود السعودية يقتل على الحدود الجنوبية مع اليمن

أحد جنود السعودية يقتل على الحدود الجنوبية مع اليمن

الوقت- اعترفت السعودية، بمقتل أحد جنودها على حدودها الجنوبية مع اليمن.

عادل عبد المهدي يكشف تفاصيل الدقائق الاخيرة قبل القصف الامريكي للقائم الوقت- كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي تفاصيل المكالمة التي تلقاها من وزير الدفاع الاميركي، مارك إسبر، قبل دقائق من بدء القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي العراق.

حماس: التطبيع تأمين للكيان الصهيوني وتفجير للمنطقة العربية الوقت- أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن التطبيع هو تأمين للكيان الصهيوني وتفجير للمنطقة العربية من داخلها وبث الشقاق فيها.

الخارجية الايرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ فادحا باغتيال الجنرال سليماني الوقت- أكدت وزارة الخارجية الايرانية أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ فادحاً باغتيال الجنرال سليماني.

الاحتلال يصيب بالرصاص عاملاً فلسطينياً ويعتقل 16 شابا في الضفة الغربية الوقت- أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، عامل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة برطعة الواقعة خلف جدار الضم والتوسع جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

عضو مجلس النواب العراقي يكشف تفاصيل عن جديدة عن اغتيال "قادة النصر" الوقت- أكد عضو مجلس النواب العراقي، أحمد الأسدي، ان الطائرات التي اغتالت "قادة النصر" قرب مطار بغداد كانت ثلاث طائرات مسيرة أمريكية أقلعت من قاعدة "عين الأسد".

الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل في إدلب الوقت- أفاد مصادر محلية بان وحدات من الجيش السوري تصدت لمحاولة تسلل نفذتها المجموعات المسلحة على محور بلدة آفس غرب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي، ما اسفر عن مقتل وإصابة ١٢ مسلح دون تغير بخارطة السيطرة.

حزب الاتحاد في لبنان يطالب بمعاقبة مُحرقي مخيم النازحين الوقت- استنكر حزب الاتحاد في لبنان إحراق مخيم اللاجئين السوريين في منطقة المنية، شمال لبنان و طالب السلطة اللبنانية الى معاقبة الفاعلين.

رغم الإغلاق المشدد.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك الوقت- واصل عشرات المستوطنين اليوم الاثنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال رغم الإغلاق المشدد الذي تفرضه سلطات الاحتلال.

الأجواء اللبنانية تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران الصهيوني الوقت- حلق الطيران الصهيوني اليوم الاثنين وبصورة مكثفة في سماء بيروت و جنوب لبنان.

زوارق الاحتلال الصهيوني تستهدف الصيادين شمال غزة الوقت- أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، النار تجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة.

الحزب الديمقراطي اللبناني: احراق مخيمات السوريين جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق الوقت- وصف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان احراق مخيمات النازحين السوريين في شمال لبنان جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق.

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين يعملون ضمن "الخلايا النائمة" في محافظة كركوك.

الخارجية الايرانية: حذرنا الإدارة الامريكية من القيام بأي مغامرات جديدة الوقت- صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان طهران حذرت الادارة الامريكية من القيام باي مغامرات جديدة في ايامها الاخيرة، مؤكدا "اننا لم ولن نسعى وراء التوتر في المنطقة لكننا في الوقت ذاته لا نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن البلاد".

رئيس الوزراء العراقي يكشف الجديد عن استشهاد اللواء سليماني الوقت- كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي الذي كان على موعد على استقباله قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، إنه علم باستشهاد سليماني من الصورة التي جرى تداولها وهي تظهر خاتمه ويده مقطوعة عقب الغارة الأمريكية".

هذه تفاصيل هجوم "قاصم الجبارين" على رتل أمريكي جنوب بغداد! الوقت- قالت وسائل إعلامية عراقية أن سريّة "قاصم الجبارين" استهداف ظهر اليوم الأحد رتل للدعم

وسائل اعلامية اسرائيلية: الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم، أن الشرطة الإسرائيلية ق

وسائل اعلامية أمريكية: هذا ماتوصل إليه المحققون في انفجار ناشفيل! الوقت-قامت الشرطة الأميركية بتفتيش منزلاً في منطقة ناشفيل بولاية تينيسي، مساء أمس السبت،

استطلاع انتخابي: غانتس سيخسر! الوقت-كشف استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث " Maagar Mochot"، مساء اليوم، ان 14%

الدفاع التركي: اي اصابة لجندي تركي في ليبيا شتشعل الحرب من جديد! الوقت-نبّه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال كلمة له أمام القوات التركيّة العاملة في ليبيا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

خامس أكبر احتياطيات نفطيّة يواجه أزمة كهربائية؛ علاقة واشنطن بها؟

الاحتلال يصيب بالرصاص عاملاً فلسطينياً ويعتقل 16 شابا في الضفة الغربية

أرودغان يدير ظهرة لفلسطين متجهاً نحو تل أبيب.. ما سرّ الانقلاب المفاجئ؟

حزب الاتحاد في لبنان يطالب بمعاقبة مُحرقي مخيم النازحين

لماذا تحاول أنقرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

الإمارات تحرق آخر سفن العودة لعروبتها...الوكالة الأممية للغوث هدفها الصريح!

عدوان جديد فاشل على الأراضي السورية...لماذا مدينة مصياف؟

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته

الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل في إدلب

حماس: التطبيع تأمين للكيان الصهيوني وتفجير للمنطقة العربية

أحد جنود السعودية يقتل على الحدود الجنوبية مع اليمن

معضلة اللاجئين السوريين.. متى يرحمهم الساسة؟

الخارجية الايرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ فادحا باغتيال الجنرال سليماني

"إسرائيل" کيان إرهابي والولايات المتحدة هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم

حماس: علاقتنا تتسع لكل المحاور ولا تنحاز لمحور في مواجهة محور آخر

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى

رئيس البرلمان الجزائري: الرباط باعت فلسطين مقابل تغريدة من رئيس منتهية ولايته

البرتغال: سفارتنا لن تنتقل الى القدس!

وزير الداخلية العراقي: لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة

نائب عراقي: بعض القوى السياسية لا ترغب بإخراج القوات الأمريكية من العراق

وزير الخارجية الروسي: بايدن سيتعامل بخوف مع روسيا!

إسماعيل هنيّة: ندعو قادة الدول العربية والإسلامية الى بناء جبهة عربية وإسلامية ضد التطبيع

وزارة الخارجية الإيرانية: اتهامات واشنطن مفبركة وتهدف للتغطية على ظروف ترامب الصعبة

في يوم الميلاد... الفلسطينيون يتصدَّون لاقتحامات الاحتلال في القدس المحتلة والضفة

بنيامين نتنياهو: دونالد ترامب فعل العجائب من أجل حماية "إسرائيل"

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

منظمة حقوقية: المعتقلات في الإمارات يقبعن في ظروف سيئة تشكل خطراً على حياتهن

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

الأمراض النفسية تفتك بالجيش الاسرائيلي.. بداية الانهيار

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وزير الدفاع الإيراني: زيادة بنسبة 256% في ميزانية منظمة البحث التي كان يرأسها زادة

ابن سلمان والآمال الواهمة في حدوث معجزة للانتصار في اليمن

أمريكا المتهم الرئيس في إثارة الاضطرابات داخل العراق

قاليباف يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا

الوجود الأمريكي في سوريا.. لماذا حتى اليوم؟

منظمات حقوقية تطالب بإحباط مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات

ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

معضلة اللاجئين السوريين.. متى يرحمهم الساسة؟

الثلاثاء 14 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
معضلة اللاجئين السوريين.. متى يرحمهم الساسة؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- منذ اندلاع الأزمة السورية وفرار السوريين من مناطق سيطرة المسلحين ولجوئهم إلى دول مجاورة ودول بعيدة، أصبحت الأمور تزداد تعقيداً على هؤلاء اللاجئين ليجدوا أنفسهم بلا مأوى بعد أن دمرت منازلهم الحرب الدائرة في بلادهم، والأصعب من هذا أنهم تحولوا إلى ورقة ضغط بيد الساسة الباحثين عن أطماع في الأرض السورية، وكانت تركيا ولا تزال أكثر من استغل أزمة اللاجئين، إن كان من أجل استعمار أراض سورية أو الضغط على أوروبا وتهديدها بين الفينة والأخرى بفتح الحدود أمام اللاجئين للذهاب نحو أوروبا.

كانت الدولة السورية اكثر المتضررين من هذا الامر، بعد أن مارست بعض الدول اللاجئين كورقة ضغط على الحكومة السورية، وكلما كانت الدولة السورية تقدم تسهيلات لعودة اللاجئين، كانت بعض الدول تضع العصي في الدواليب وتمنع عودة هؤلاء اللاجئين، حتى ان أمريكا أقدمت على زيادة العقوبات على سوريا، لكي تعرقل عودة اللاجئين وتحول حياتهم إلى جحيم داخل بلادهم وخارجها.

في الحقيقة يشكل موضوع اللاجئين، بُعدٌاً إنسانيّاٌ بالنسبة للمهتمّين، وبُعدٌاً أخلاقيّاٌ ووطنيٌّ بالنسبة للسوريين، ولكن هناك أيضاً بُعدٌ سياسيٌّ سيء الذِّكر تتبنّاه الدول الضالعة بإشعال الأزمة السوريّة واستمرارها؛ فاللاّجئون عند تُجّار السياسة والانسانية والدين يتحوّلون إلى مجرد ورقة ضغط، لا أكثر ولا أقل، وما احتجاز السورييّن في بعض المخيّمات، كما ذكرنا إلا خير دليل على ذلك.

سوريا في تشرين الثاني الماضي عقدت مؤتمراً لـ"عودة اللاجئين" وكان مؤتمرا مهماً، فهو يعطي جملةً من الرسائل السياسيّة والدبلوماسية عن قدرة هذا البلد في الصمود رغم الصعاب، وعن استمرار عمل الدولة والمؤسسات بالرغم من محاولات تفكيكها وإفشالها بسبب العقوبات، ويدحض أساطير المعارضات التي تتحدث في كل مرة عن النوايا الانتقامية للحكومة السوريّة.

المؤتمر أظهر من يضع العراقيل في وجه اللاجئين على حقيقتهم، ولم يعد لهم حجة أو ذريعة في اذلال السوريين أكثر من ذلك، وجميعنا يشاهد ما يتعرض له السوريون في تركيا ولبنان والاردن، فقبل يومين فقط ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لحريق ضخم اندلع ليل السبت في مخيم للاجئين السوريين في لبنان. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت بأن عددا من المواطنين في منطقة المنية شمالي البلاد أضرموا النار في مخيم للاجئين بعد شجار اندلع بين أحد أفراد عائلتهم وعمال سوريين. وطال الحريق كل المساكن المبنية من مواد خشبية وبلاستيكية داخل المخيم الذي يضم نحو75 أسرة سورية لاجئة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

قد لا تبدو الأوضاع الحاليّة في سورية نموذجية، فالأضرار بالجملة والعقوبات الأمريكية تتعمّد تضييق الخناق، وتحتاج قرى وبلدات بأكملها إلى إعادة الإعمار، إلاّ أنها تتعثّر بفعل هذه السياسات، ولكن مهما بلغت الأوضاع سوءاً، لن تكون أسوأ من خيم اللّجوء في الشتاء، ومهما كانت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ضاغطة في الداخل، فأضرارها، مهما بلغت فداحتها، لن تساوي ضرر تسرّب جيلٍ كاملٍ من المدارس.

لدينا الآن تحدٍّ عالمي يتعلق بوباء كورونا وانعكاساته في ظلّ ظروف اللجوء القاسية واتساع رقعة المخيمات والأوضاع المتردّية فيها، وبناءً عليه، فعلى من يستغرب انعقاد هذا المؤتمر أن يقوم بمراجعة هادئة لأوضاع اللاجئين في المخيمات، وليس لأوضاع المغتربين في بعض العواصم الأوروبية. لا يزال البعض حتى اليوم يخلط بين المغترب واللاجئ، والحقيقة أنه ثمة فرق كبير، وإذا تمكن المؤتمر من إنهاء هذه المخيمات فقط، دون عودة جميع اللاجئين السورييّن المنتشرين في كل دول العالم، فسيكون حينها قد أحرز نجاحاً باهراً حتى وإن تغيّبت عنه دول عديدة أو منظمات معنيّة.

سوريا لاتزال تعمل على اعادة اللاجئين ويوم أمس انعقد مؤتمر صحفي مشترك بين سوريا وروسيا، وخلال المؤتمر أكد المشاركون بأن الحصار الاقتصادي الغربي يحول دون عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم .

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف استعرض خلال المؤتمر ما قامت به الدولة السورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، وأوضح الوزير مخلوف أنه تم تجهيز 93 من مراكز الإيواء الحكومية ، وتأهيل 19736 منزلاً متضرراً ، و1903 أبنية غير منتهية الإكساء ، إضافة إلى خدمة وتأمين 140 من مراكز الإيواء الحكومية ، موضحاً أن لجنة إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة والتعويض عن الأضرار التي تشكلت عام 2012 ركزت في عملها في بداية الحرب على التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة للمواطنين وصرفت قرابة 20 مليار ليرة سورية في هذا المجال إلى جانب بناء وحدات سكنية مخصصة لاستقبال اللاجئين من الخارج في مناطق مثل الحرجلة وعدرا وحسياء .

ولفت مخلوف إلى أنه تم تشكيل هيئة تنسيق عودة المهجرين السوريين التي عملت بالتعاون الوثيق مع الهيئة التنسيقية الروسية لمساعدة اللاجئين على ترميم الوثائق المفقودة وتأمين خدمات النقل والرعاية الصحية حيث تمت إعادة مئات الآلاف من اللاجئين من الخارج ونحو 4 ملايين مهجر داخلي إلى مناطقهم بالتعاون الوثيق مع منظمة الهلال الاحمر العربي السوري والجهات المعنية، كما تم تأمين نقل وإيواء كل الخارجين من مخيم الركبان ، وتقديم الرعاية اللازمة لهم لحين عودتهم الى منازلهم .

الخديعة التركية

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية شهادات حية عن معاناة اللاجئين السوريين الذين خدعهم نظام الرئيس التركي رجب أردوغان، بآمال الهجرة إلى أوروبا فيما كان يستخدمهم كورقة ضغط من أجل تحقيق أهدافه الاستعمارية شمال شرق سوريا.

ووفق الصحيفة، فإن أردوغان استخدمهم كبيادق سياسية من أجل الضغط على أوروبا، بينما ذاق اللاجئون الأمرّين ومات منهم الكثير وأصيبوا وأصبحوا بائسين جراء فقدهم ممتلكاتهم.

استخدام هؤلاء اللاجئين عناصر في تنظيمات دربتها وسلّحتها لإسقاط الحكومة السورية أولاً، ولتكسب نفوذاً لها داخل سوريا ثانياً.

ومن أبرز هذه التنظيمات إنشاء ما يسمى "الجيش السوري الحر" الذي تحول بعد سنوات إلى إحدى كتائب الجيش التركي بصورة غير رسمية، تدربه تركيا وتسلحه وتموّله وتستخدمه في حروبها التوسعية في سوريا من عملية "درع الفرات" إلى "عملية عفرين" واليوم في منطقة إدلب. ولا أحد يدري ربما استخدمته لاحقاً في قبرص التركية وفي مناطق نزاع في شمال العراق وأذربيجان، وخصوصاً في ليبيا. أي إن هذا الجيش تنطبق عليه كل مواصفات المرتزقة.

ومع مرور الوقت تحول اللاجئون السوريون في تركيا إلى ورقة انتخابية لمصلحة حزب العدالة والتنمية. فكان تجنيس عشرات الآلاف منهم الذين صوّتوا حتما لمصلحة مرشحي حزب العدالة والتنمية.

وحاليا يسود الحزن واليأس بين اللاجئين، وينتظر الآلاف منهم على الحدود منذ أيام، وتتدنى درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ليلاً، وتتساقط الأمطار، لذلك يلجؤون إلى قطع الأشجار القريبة للتدفئة.

ومعظم الأطفال مرضى، بينما كبار السن يعانون، وانتقل هؤلاء من أماكن إقامتهم في تركيا حاملين ما يقدرون عليه من طعام. ومع ذلك يقول كثيرون إنهم سيجازفون بالبقاء والانتظار.

بعضهم يدرك أنه يستغل ورقة ضغط سياسية. ويعتقد بعضهم أنه سيسمح لهم بدخول أوروبا بمجرد الوصول إلى اليونان. 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا اللاجئين مخيم اللاجئين لجوء العقوبات تركيا اردوغان عفرين العدالة والتنمية الحكومة السورية لبنان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية