حزب الاتحاد في لبنان يطالب بمعاقبة مُحرقي مخيم النازحين

الوقت- استنكر حزب الاتحاد في لبنان إحراق مخيم اللاجئين السوريين في منطقة المنية، شمال لبنان و طالب السلطة اللبنانية الى معاقبة الفاعلين.

وأكد حزب الاتحاد اليوم الاثنين في بيان ان اقدام عدد من الأشخاص الخارجين عن القانون على إحراق مخيم النازحين السوريين في منطقة المنية، لا يمثل قيم أهل المنية، والشمال الذين كانوا على الدوام في خط الدفاع عن العروبة وراوبطها القومية.

اضاف: هذا الحادث الإجرامي هو عمل مشبوه، ومدان، ويترك أبعادا خطيرة على العلاقات الأخوية، التي لا يجوز لأي طرف المس بها، أو جعلها غرضا لأهدافه الشخصية، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من جنوح نحو قطريات بغيضة، تعمق التباعد بين أبناء الأمة الواحدة، ولا يخدم هذا الإجرام إلا أصحاب المشاريع المرتبطة بأجندات خارجية.

و دعا السلطة إلى معاقبة الفاعلين الذين تجردوا بفعلتهم هذه من رابطة الدين، والأخوة، والإنسانية، وإلى انزال اشد العقوبات بهم، ليكونوا عبره لمن تسول له نفسه المس بالروابط الجامعة بين الشعبين الشقيقين.