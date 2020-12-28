الأجواء اللبنانية تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران الصهيوني

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...
حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضىالوقت- انضمت المغرب إلى قافلة التطبيع بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، ولاشك بأنه كان خبراً محزناً لجميع الأحرار في العالم، لاسيما داخل المغرب، التي يعشق سكانها فلسطين ويدافعون عن القضية الفلسطينية في جميع المناسبات، ولكن...
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كانالوقت- لاشك بأن التطبيع طغى على المشهد السياسي في المنطقة العربية، خاصة وأن أكثر من دولة تم جرها أو ذهبت طواعية نحو هذه المتاهة، والجميع أدرك أن تطبيع هذه الدول كان مجاني بالكامل ولم تحظى الدول المطبعة بأي ميزات حقيقية، وانما ..