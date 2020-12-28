وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 13 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى الوقت- انضمت المغرب إلى قافلة التطبيع بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، ولاشك بأنه كان خبراً محزناً لجميع الأحرار في العالم، لاسيما داخل المغرب، التي يعشق سكانها فلسطين ويدافعون عن القضية الفلسطينية في جميع المناسبات، ولكن...

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق الوقت- أصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قبل عدة أيام عفواً عن أربعة حرّاس أمن من شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية الخاصة كانوا يقضون عقوبات بالسجن لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد عام 2007، في مذبحة أثارت احتجاجا دوليا على استخدام المرتزقة في الحرب.

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان الوقت- لاشك بأن التطبيع طغى على المشهد السياسي في المنطقة العربية، خاصة وأن أكثر من دولة تم جرها أو ذهبت طواعية نحو هذه المتاهة، والجميع أدرك أن تطبيع هذه الدول كان مجاني بالكامل ولم تحظى الدول المطبعة بأي ميزات حقيقية، وانما ..

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟ ضج الشارع المغربيّ بسبب رفضه إقامة علاقات مع الكيان الغاصب، فيما أعرب نحو 30 حزباً وجمعية مناهضة للتطبيع مع الكيان، من التيارين اليساريّ والإسلاميّ، عن رفضهم لزيارة الوفد إلى بلادهم،

أخبار

رغم الإغلاق المشدد.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

رغم الإغلاق المشدد.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الوقت- واصل عشرات المستوطنين اليوم الاثنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال رغم الإغلاق المشدد الذي تفرضه سلطات الاحتلال.

الأجواء اللبنانية تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران الصهيوني الوقت- حلق الطيران الصهيوني اليوم الاثنين وبصورة مكثفة في سماء بيروت و جنوب لبنان.

زوارق الاحتلال الصهيوني تستهدف الصيادين شمال غزة الوقت- أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، النار تجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة.

الحزب الديمقراطي اللبناني: احراق مخيمات السوريين جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق الوقت- وصف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان احراق مخيمات النازحين السوريين في شمال لبنان جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق.

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين يعملون ضمن "الخلايا النائمة" في محافظة كركوك.

الخارجية الايرانية: حذرنا الإدارة الامريكية من القيام بأي مغامرات جديدة الوقت- صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان طهران حذرت الادارة الامريكية من القيام باي مغامرات جديدة في ايامها الاخيرة، مؤكدا "اننا لم ولن نسعى وراء التوتر في المنطقة لكننا في الوقت ذاته لا نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن البلاد".

رئيس الوزراء العراقي يكشف الجديد عن استشهاد اللواء سليماني الوقت- كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي الذي كان على موعد على استقباله قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، إنه علم باستشهاد سليماني من الصورة التي جرى تداولها وهي تظهر خاتمه ويده مقطوعة عقب الغارة الأمريكية".

هذه تفاصيل هجوم "قاصم الجبارين" على رتل أمريكي جنوب بغداد! الوقت- قالت وسائل إعلامية عراقية أن سريّة "قاصم الجبارين" استهداف ظهر اليوم الأحد رتل للدعم

وسائل اعلامية اسرائيلية: الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم، أن الشرطة الإسرائيلية ق

وسائل اعلامية أمريكية: هذا ماتوصل إليه المحققون في انفجار ناشفيل! الوقت-قامت الشرطة الأميركية بتفتيش منزلاً في منطقة ناشفيل بولاية تينيسي، مساء أمس السبت،

استطلاع انتخابي: غانتس سيخسر! الوقت-كشف استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث " Maagar Mochot"، مساء اليوم، ان 14%

الدفاع التركي: اي اصابة لجندي تركي في ليبيا شتشعل الحرب من جديد! الوقت-نبّه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال كلمة له أمام القوات التركيّة العاملة في ليبيا

حكومة صنعاء تهدد "اسرائيل"...فماذا قالت لها؟ الوقت-قالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن

طهران تكشف عن متورطين باغتيال القائد سليماني

وزيرة الصحة الفلسطينية تدين القصف الصهيوني لمستشفى الدرة الوقت- أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، استهداف الطائرات الصهيونية محيط مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح بقطاع غزة، معتبرة أنه "جريمة وانتهاك لاتفاقيات جنيف".

غرفة العمليات تسجل 153خرقاً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 153 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

الخارجية الفلسطينية: الهجمة الاستيطانية شهدت تصاعداً في السنوات الأربع الأخيرة الوقت- صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن الهجمة الاستيطانية الهادفة إلى تهويد القدس ومحاولة طمس هويتها العربية الفلسطينية، شهدت تصاعدا كبيرا في السنوات الأربع الأخيرة في ظل إدارة أمريكية منحازة لدولة الاحتلال.

قاليباف: الأولوية الرئيسية في قضية كورونا هي صحة المواطنين الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الاولوية الرئيسية في قضية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هي صحة المواطنين ومعالجة المشاكل ورفع القيود سريعا.

محلل سياسي عراقي: توجد مؤامرة سياسية تقودها الحكومة ضد الحشد الشعبي بتخطيط واشنطن الوقت- حذر المحلل السياسي سعد الكعبي، من وجود مؤامرة سياسية تقودها الحكومة ضد الحشد الشعبي من اجل إيجاد ذريعة لاسقاطه، لافتا الى ان واشنطن تخطط لتنفيذ تلك المؤامرة واحداث فوضى في الداخل العراقي.

كتائب حزب الله تحذّر الكاظمي من "اختبار صبر المقاومة" الوقت- هددت كتائب حزب الله، احد فصائل الحشد الشعبي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، محذرة إياه من "اختبار صبر المقاومة".

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

طهران تكشف عن متورطين باغتيال القائد سليماني

حكومة صنعاء تهدد "اسرائيل"...فماذا قالت لها؟

استطلاع انتخابي: غانتس سيخسر!

وسائل اعلامية أمريكية: هذا ماتوصل إليه المحققون في انفجار ناشفيل!

أيام أمريكا المروّعة في العراق

الجزائر ضد التطبيع.. الأسباب والدلالات

الخارجية الايرانية: حذرنا الإدارة الامريكية من القيام بأي مغامرات جديدة

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك

هل سيكون الخلاف القطريّ البحرينيّ المسمار الأخير في نعش المصالحة الخليجيّة؟

زوارق الاحتلال الصهيوني تستهدف الصيادين شمال غزة

هذه تفاصيل هجوم "قاصم الجبارين" على رتل أمريكي جنوب بغداد!

الأجواء اللبنانية تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران الصهيوني

الدفاع التركي: اي اصابة لجندي تركي في ليبيا شتشعل الحرب من جديد!

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

أنصار المقاومة في قلب المقر السعودي - الإماراتي.. التزام عربي واسلامي ورفض للعدوان

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

وزير الداخلية العراقي: لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة

بعد الحظر على ايران ...هكذا حلت طهران معضلة استيراد لقاح كورونا!

حماس: علاقتنا تتسع لكل المحاور ولا تنحاز لمحور في مواجهة محور آخر

نائب عراقي: بعض القوى السياسية لا ترغب بإخراج القوات الأمريكية من العراق

في يوم الميلاد... الفلسطينيون يتصدَّون لاقتحامات الاحتلال في القدس المحتلة والضفة

الخارجية الروسية: على واشنطن العودة غير المشروطة بشان الاتفاق النووي مع طهران

المفوضيّة الأوروبيّة تدعو الدول الأعضاء لاستئناف السفر مع بريطانيا للضرورة فقط!

بنيامين نتنياهو: دونالد ترامب فعل العجائب من أجل حماية "إسرائيل"

إسماعيل هنيّة: ندعو قادة الدول العربية والإسلامية الى بناء جبهة عربية وإسلامية ضد التطبيع

وسائل اعلام اسرائيلية: الرباط لا تريد التوقيع على اتفاق التطبيع على الطريقة الإسرائيلية!

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة

الدفاع اليمنية: التحالف السعودي الاماراتي يمر اليوم بمرحلة بداية النهاية

رئيس البرلمان الجزائري: الرباط باعت فلسطين مقابل تغريدة من رئيس منتهية ولايته

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟

العلاقات المصرية العراقية... الأهداف والمكونات المؤثرة

أمريكا المتهم الرئيس في إثارة الاضطرابات داخل العراق

السعودية تغرق في الرمال اليمنية..الاستنجاد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية

الأمراض النفسية تفتك بالجيش الاسرائيلي.. بداية الانهيار

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

وزير الخارجية الايراني: واشنطن مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي لكن عليها تنفيذ التزاماتها

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً.. الأسباب والدلالات

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك

الإثنين 13 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين يعملون ضمن "الخلايا النائمة" في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق احكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية كونهم من خلايا داعش النائمة التي تنشط في محافظة كركوك".

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية من خلال نصب سيطرات في اطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الامنية، فضلاً عن اشتراك احدهم بما يسمى معركة الفتح المبين بالهجوم على مدينة كركوك بداية عام 2015".

وأشارت وكالة الاستخبارات إلى أنه تم "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بعد تدوين اقوالهم بالاعتراف".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

محافظة كركوك وكالة الاستخبارات الخلايا النائمة التحقيقات الاتحادية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية