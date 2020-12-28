خلف كواليس تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.. أهلاً بكم في عاصمة الدعارة في العالم! + صور

الوقت- تعد الإجازات الترفيهية الرخيصة في الخارج عامل جذب كبير لكثير من السياح حول العالم، وخاصة أولئك الذين لا يخجلون من أي وسائل ترفيهية. وفي هذا الصدد، نشر الإعلام الصهيوني، في الوقت الذي تعمقت فيه العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، تقارير عديدة عن البارات الجنسية المفتوحة في دبي، الأمر الذي جذب السّياح الصهاينة. وبناءً على ذلك، فقد أكدت تلك التقارير أن دبي مدينة معظم الناس فيها هم من السّياح ورجال الأعمال الأجانب. ولفتت تلك التقارير إلى أن دبي، التي تعمل بالفعل خارج الإطار الإقليمي، لديها قواعد أخرى لنفسها، والحدود والقوانين في هذه المدينة يمكن كسرها بسهولة دون أي عقبات. وللمرأة الإماراتية قيود خاصة هناك؛ لكن النساء اللواتي يأتين من دول أجنبية في كثير من الحالات يعملن في مجال التجارة الجنسية وبارات الفنادق الفخمة.

وحول هذا السياق، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية، أن دولة الإمارات تفرض قوانين صارمة للغاية على المواطنات الإماراتيات، وقد يُحكم على النساء اللاتي يمارسن الجنس قبل الزواج بالسجن. إضافة إلى ذلك، لا يمكن للمرأة في الإمارات أن تتولى مناصب مهمة في الحكومة، ويعمل عدد قليل فقط من هؤلاء النساء في الدوائر الحكومية للدولة. لكن على الرغم من أن القانون الإماراتي يحظر الفساد والدعارة، إلا أن العديد من التقارير تشير إلى أن هذه الدولة أصبحت مركزًا لتجارة الدعارة. وهناك تناقض كبير بين موقف الحكومة والقانون الإماراتي تجاه المرأة داخل الدولة والمرأة القادمة من الخارج. ففي الواقع، لا يرى الإماراتيون جميع النساء متساويات، فالنساء من مواطني دولة الإمارات والذين يعتبرون مواطنين في هذا البلد ينتمون إلى مكان مقدس يجب أن يحافظوا على عفتهن، لكن النساء الأجنبيات يصبحن عبيدات للجنس.

تقارير إعلامية إسرائيلية عن عبيدات الجنس في الإمارات

كشف تحقيق صحفي إسرائيلي قامت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، إن الإعلانات والملصقات السياحية المصممة عن دبي، تخفي خلفها حقيقة مظلمة، تتمثل في عصابات من الرجال الإسرائيليين المنطلقين إلى الوجهة الجديدة، من أجل العمل في الدعارة. وأشار صحفيون أجروا التحقيق إلى أن هذه العصابات، تمتلئ جيوبها بآلاف الدولارات وكحول متواصل، وحد أدنى من الضمير، ويقضون أوقاتهم من امرأة إلى امرأة أخرى، وأحيانا 5-6 نساء في اليوم الواحد. وفي التحقيق الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ظهر أن بإمكان أي سائح في دبي أن يصعد إلى غرفة الفندق لحضور الحفلة، وفقط يدفع ألف دولار، ويقفز في المسبح، كل ذلك علناً، مع غض الطرف عنه من قبل السلطات، حيث يقضي سبعة أيام في دبي من أجل السياحة الجنسية الإسرائيلية فيها.

ونقل عن "عيران" أحد المشتغلين بتجارة الجنس الإسرائيلية في دبي قوله: "ذهبت إلى بوخارست ست مرات، لكني أقول لك بكل حماس إن دبي باتت أكبر بيت دعارة في العالم، حيث مجمع المسابح الضخم بفندق فايف بلام دبي الفاخر، بجوار أحد شواطئ جزر النخيل الشهيرة، وفي وقت مبكر من المساء، تجلس عشرات النساء بالفعل على الكراسي المضفرة باللون البيج خارج سلسلة المطاعم والبارات التي تحيط بالمجمع". وأشار إلى أنه "حول النساء يصطف رجال من أنحاء العالم، صينيون وأمريكيون من أصل إفريقي وآخرون، ومعهم تبدأ ليلة تجارية مزدحمة من صناعة الجنس في الإمارات، أجرة الواحدة تتراوح بين 1800-2000 درهم، 600 دولار، لكن الجديد في بؤر الدعارة في دبي أنك تسمع الكثير من المفردات العبرية، مع وجود مجموعات من الإسرائيليين الذين اكتشفوا أيضًا سوق اللحوم، وسيعملون دون عوائق في الإمارات".

دبي.. عاصمة الدعارة في العالم

ذكرت القناة الإسرائيلية "13" أنها توصلت في تقريرها إلى أن الشرق الأوسط ربما يكون جديدا، لكن ظواهر الاستغلال والسلوك الحيواني ظلت على حالها. وضمن استنتاجاته، يدعو التحقيق بشكل قاطع للتأكيد أنه منذ توقيع اتفاق التطبيع في أيلول الماضي تزدهر سياحة الجنس الإسرائيلية في دبي. وفي تحقيقها، قابلت هذه القناة العبرية عددا من السائحين الإسرائيليين ممن تحدثوا دون الكشف عن هويتهم. فيقول "تساحي" إنه كان في الماضي قد زار مدينة بوخارست مرات كثيرة، وكان يظن أنها عاصمة البغاء في العالم، لكنه اكتشف أن دبي تستحق اللقب أكثر منها؛ بسبب ما شاهده فيها. ويتابع "تساحي" الحديث عن بعض ما شاهده في دبي: "كنا داخل فندق فايب بالم المبني على شكل شجرة نخيل، وقبيل المساء بقليل كل يوم، تبدأ مجموعات كبيرة من الفتيات من بائعات الهوى ويجلسن في مطاعم وفنادق وفي محيط بركة السباحة العملاقة وعندئذ ترى رجالا من كل الجنسيات يقتربون منهن ويتحدثون قليلا معهن”. ويضيف: “وهكذا تنقضي ليلة جديدة مشبعة بالبغاء ضمن صناعة الجنس في الإمارات".

وعلى صعيد متصل، أعربت هذه القناة الإسرائيلية، أن ظاهرة البغاء في دبي ليست جديدة لكنها شهدت في الشهور الأخيرة تغييرا وقالت: "في كل الفنادق ومراكز البغاء نسمع كثيرا جدا اللغة العبرية". وأضافت.. إن تهافت الإسرائيليين على دبي بحثا عن الزنى حيث إنهم يصلون في دفعات متتالية بعدما اكتشفوا تجارة الرقيق والمتاجرة بالبشر دون أي تقييد من قبل الإمارات.

الفجور الجنسي الصهيوني في دبي

يقول معد التحقيق إن الإسرائيليين وجدوا لأنفسهم هدفا جديدا بعد بوخارست وبانكوك وبورغاس، وأنهم يرون دبي جنة جديدة للبغاء. إذ إنهم يفعلون ما يريدونه في الإمارات. ويقول رجل أعمال إسرائيلي يدعى "عوفر" إن كل شيء يبدأ في المطار، لافتا إلى أنه في كل مرة وصل دبي كان سائق التاكسي يعرض على ركابه أماكن للترفيه في الليالي، بدءا من المساجات حتى الخدمات الجنسية وفتيات مرافقات لساعات أو لأيام ثم يقوم بعرض ألبوم صور لفتيات. ويتابع: "يبلغ سعر كل فتاة 400 إلى 800 دولار لليوم وأشاهد كل مرة شبابا إسرائيليين يتناقشون حول السعر، وسمعت ما يندى له الجبين، وهم يتناقشون هل تريد هذه الفتاة أو تلك لساعة أم لليلة. وقد شادهت إسرائيليين يسددون 2500 دولار على فتاة وهم مازالوا في الطريق من المطار، وهذا متاح وموجود في كل أرجاء المدينة، وحتى في الشارع تجد من يعرض عليك صورا من قبل قوادين مساعدين لهم وكأن المعروض طبق بيتزا مع إضافات، وأحيانا تسمع داخل المقصف صراخا بالعبرية وإسرائيليين يقول بعضهم: أريد فتاتين معا وآخر يقول: "أريد ثلاث فتيات أنا وصديق لي". وكيف تشعر وأنت محاط بكل هذا؟ يجيب "عوفر" : "أشعر أنني أرغب بدفن ذاتي. بعض من سائحي الجنس الإسرائيليين لا ينتظر هبوطه في مطار دبي من خلال حجز مسبق مع قوادين وسماسرة. شاهدت رجل هايتيك إسرائيلي قد حجز الطابق الأخير في فندق، ودعا ثمانية من أصدقائه لحفلة ماجنة حتى الفجر استضافوا فيها 30 فتاة". مرجحا أن تتحول دبي لما يشبه "آيانابا" في قبرص، وأن يتورط الإسرائيليون في فضائح تنتهي بنتائج مضرة تسدد ثمنها إسرائيل.

انتشار واسع للإسرائيليين

ووفقاً لهذا التحقيق الإسرائيلي، لا يسمح بوجود الزانيات في شوارع الإمارات، لكنه قائم بشكل واسع في الفنادق والنوادي الليلية حيث يحظر قطعيا التصوير. ويقول "أمير" في هذا التحقيق، إن "هناك أعدادا كبيرة جدا من الإسرائيليين في دبي"، لافتا أنه عاد من هناك للتو مع بعض أصحابه، وأنه سمع العبرية في كل مكان ذهب إليه. وتابع: "بوخارست تبدو صغيرة بجانب دبي، ففيها ترى فتيات مراهقات جميلات جدا من كل العالم من روسيا حتى البرازيل ويحدث كل شيء دون قيود". ويتحدث معد التحقيق مع واحدة منهن، وهي تقول إن الإسرائيليين الشباب لا يجيدون الإنكليزية وبخلاء ويتفوهون بكلمات غير أخلاقية. ويضيف: "بعد منتصف الليل تجد في بهو الفندق 100-150 فتاة وعددا كبير من الرجال يتفاوضون معهن وكأنك في سوق للحوم".

رجال الاعمال الإسرائيليون في حفلات الجنس في دبي

ذكر معد التحقيق أن الحديث لا يدور عن الشباب الإسرائيليين الذين يتصرفون بشكل أهوج وسوقي فقط، لافتا إلى وجود رجال أعمال إسرائيليين يرتدون البدلات وربطات العنق هم أيضا يشاركون في حفلات الجنس. وينقل عن رجل أعمال إسرائيلي آخر يدعى "غاي" قوله إنه يعلم بوجود أماكن في دبي تتيح مشاهدة علاقات جنسية، وإن هناك سائحات يحضرن لدبي ويرين ما يجري في الفنادق فيقمن بممارسة البغاء لاستعادة تكلفة الرحلة الاستجمامية. منوها بوجود عدد كبير من الفتيات القادمات من أوكرانيا وتشيكيا، وكذلك عدم احترام تعليمات التباعد الخاصة بعدوى كورونا. ويضيف: "هناك تطبيق يسمى تيندر، وبواسطته تصلك يوميا العروض بالزنا عشرات المرات مع صور للفتيات". يُشار إلى أن جهات إسرائيلية تطالب بالإعلان عن الإمارات دولة حمراء لكثرة الإسرائيليين العائدين منها وهم مصابون بعدوى كورونا، لكن حكومة الاحتلال تخشى أن يؤدي ذلك لأزمة دبلوماسية، ولذلك تستعد للإعلان عن كل دول العالم كدول حمراء.