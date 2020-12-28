موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 13 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى الوقت- انضمت المغرب إلى قافلة التطبيع بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، ولاشك بأنه كان خبراً محزناً لجميع الأحرار في العالم، لاسيما داخل المغرب، التي يعشق سكانها فلسطين ويدافعون عن القضية الفلسطينية في جميع المناسبات، ولكن...

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق الوقت- أصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قبل عدة أيام عفواً عن أربعة حرّاس أمن من شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية الخاصة كانوا يقضون عقوبات بالسجن لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد عام 2007، في مذبحة أثارت احتجاجا دوليا على استخدام المرتزقة في الحرب.

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان الوقت- لاشك بأن التطبيع طغى على المشهد السياسي في المنطقة العربية، خاصة وأن أكثر من دولة تم جرها أو ذهبت طواعية نحو هذه المتاهة، والجميع أدرك أن تطبيع هذه الدول كان مجاني بالكامل ولم تحظى الدول المطبعة بأي ميزات حقيقية، وانما ..

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟ ضج الشارع المغربيّ بسبب رفضه إقامة علاقات مع الكيان الغاصب، فيما أعرب نحو 30 حزباً وجمعية مناهضة للتطبيع مع الكيان، من التيارين اليساريّ والإسلاميّ، عن رفضهم لزيارة الوفد إلى بلادهم،

أخبار

رئيس الوزراء العراقي يكشف الجديد عن استشهاد اللواء سليماني

رئيس الوزراء العراقي يكشف الجديد عن استشهاد اللواء سليماني

الوقت- كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي الذي كان على موعد على استقباله قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، إنه علم باستشهاد سليماني من الصورة التي جرى تداولها وهي تظهر خاتمه ويده مقطوعة عقب الغارة الأمريكية".

هذه تفاصيل هجوم "قاصم الجبارين" على رتل أمريكي جنوب بغداد! الوقت- قالت وسائل إعلامية عراقية أن سريّة "قاصم الجبارين" استهداف ظهر اليوم الأحد رتل للدعم

وسائل اعلامية اسرائيلية: الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم، أن الشرطة الإسرائيلية ق

وسائل اعلامية أمريكية: هذا ماتوصل إليه المحققون في انفجار ناشفيل! الوقت-قامت الشرطة الأميركية بتفتيش منزلاً في منطقة ناشفيل بولاية تينيسي، مساء أمس السبت،

استطلاع انتخابي: غانتس سيخسر! الوقت-كشف استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث " Maagar Mochot"، مساء اليوم، ان 14%

الدفاع التركي: اي اصابة لجندي تركي في ليبيا شتشعل الحرب من جديد! الوقت-نبّه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال كلمة له أمام القوات التركيّة العاملة في ليبيا

حكومة صنعاء تهدد "اسرائيل"...فماذا قالت لها؟ الوقت-قالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن

طهران تكشف عن متورطين باغتيال القائد سليماني

وزيرة الصحة الفلسطينية تدين القصف الصهيوني لمستشفى الدرة الوقت- أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، استهداف الطائرات الصهيونية محيط مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح بقطاع غزة، معتبرة أنه "جريمة وانتهاك لاتفاقيات جنيف".

غرفة العمليات تسجل 153خرقاً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 153 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

الخارجية الفلسطينية: الهجمة الاستيطانية شهدت تصاعداً في السنوات الأربع الأخيرة الوقت- صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن الهجمة الاستيطانية الهادفة إلى تهويد القدس ومحاولة طمس هويتها العربية الفلسطينية، شهدت تصاعدا كبيرا في السنوات الأربع الأخيرة في ظل إدارة أمريكية منحازة لدولة الاحتلال.

قاليباف: الأولوية الرئيسية في قضية كورونا هي صحة المواطنين الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الاولوية الرئيسية في قضية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هي صحة المواطنين ومعالجة المشاكل ورفع القيود سريعا.

محلل سياسي عراقي: توجد مؤامرة سياسية تقودها الحكومة ضد الحشد الشعبي بتخطيط واشنطن الوقت- حذر المحلل السياسي سعد الكعبي، من وجود مؤامرة سياسية تقودها الحكومة ضد الحشد الشعبي من اجل إيجاد ذريعة لاسقاطه، لافتا الى ان واشنطن تخطط لتنفيذ تلك المؤامرة واحداث فوضى في الداخل العراقي.

كتائب حزب الله تحذّر الكاظمي من "اختبار صبر المقاومة" الوقت- هددت كتائب حزب الله، احد فصائل الحشد الشعبي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، محذرة إياه من "اختبار صبر المقاومة".

نادي الأسير الفلسطيني: منع الاحتلال تطعيم الأسرى ضد كورونا قرار عنصري الوقت- حمّل رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى في ضوء التصريحات العنصرية لوزير الأمن الداخلي الصهيوني، والمتمثلة بأن إعطاء الأسرى اللقاح لن يكون من ضمن الأولويات، وسيكون مرهونًا بتصريح من حكومة الاحتلال.

"حرس الثورة": كل حدودنا المائية تحت حمايتنا الوقت-شدد قائد القوة البحرية في "حرس الثورة" الأدميرال علي رضا تنكسيري، ظهر اليوم

الدفاع اليمنية: التحالف السعودي الاماراتي يمر اليوم بمرحلة بداية النهاية الوقت-أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ظهر اليوم السبت، على أن

الجزائر: لتجريم كل من يروّج للتطبيع مع "إسرائيل" الوقت-طالبت النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري أميرة سليم، مساء اليوم السبت

الشيخ قيس الخزعلي: سنلتزم بالمؤسسات ومن حقنا المقاومة لإنهاء الوجود الأميركي في العراق الوقت-أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، في تغريدة له على صفحته

استمرار البحث عن أدلة في انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية الوقت-يستمر أفراد الشرطة الأمريكية وعناصر اتحادية في مدينة ناشفيل الأميركية بالبح

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الخارجية الفلسطينية: الهجمة الاستيطانية شهدت تصاعداً في السنوات الأربع الأخيرة

عهد من الإرهاب الأمريكي.. التفاخر بالغواصة الأمريكية ليست آخر الإرهاب!

قاليباف: الأولوية الرئيسية في قضية كورونا هي صحة المواطنين

الدفاع التركي: اي اصابة لجندي تركي في ليبيا شتشعل الحرب من جديد!

وسائل اعلامية اسرائيلية: الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس

أنصار الله يحولون أرض اليمن لساحة خردة لآليات العدو..الانتصار اليمن يستمر ويكلل بإسقاط طائرة لتحالف العدوان+صور وفيديو

مثيرو الأزمات في إسرائيل.. نتنياهو ليس وحده

استطلاع انتخابي: غانتس سيخسر!

هذه تفاصيل هجوم "قاصم الجبارين" على رتل أمريكي جنوب بغداد!

وسائل اعلامية أمريكية: هذا ماتوصل إليه المحققون في انفجار ناشفيل!

أيام أمريكا المروعة في العراق

غرفة العمليات تسجل 153خرقاً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

طهران تكشف عن متورطين باغتيال القائد سليماني

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

وزيرة الصحة الفلسطينية تدين القصف الصهيوني لمستشفى الدرة

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

حماس: علاقتنا تتسع لكل المحاور ولا تنحاز لمحور في مواجهة محور آخر

مواقع فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الضفة الغربية

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

إسماعيل هنيّة: ندعو قادة الدول العربية والإسلامية الى بناء جبهة عربية وإسلامية ضد التطبيع

بعد الحظر على ايران ...هكذا حلت طهران معضلة استيراد لقاح كورونا!

وزارة "الخزانة الأميركية" تقر عقوبات جديدة على سورية... فكيف توزعت هذه المرة

مفوض السوق الداخلية الأوروبية: ما يحدث في بريطانيا مأساة.. والسبب في الخبر

الدفاع اليمنية: التحالف السعودي الاماراتي يمر اليوم بمرحلة بداية النهاية

وزير الخارجية اليمني: موانئ الأعداء لن تكون بمأمن إذا استمر حصار موانئ اليمن

في يوم الميلاد... الفلسطينيون يتصدَّون لاقتحامات الاحتلال في القدس المحتلة والضفة

العامري: الجنرال سليماني ضحى بنفسه من أجل تحرير العراق

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها

السعودية تغرق في الرمال اليمنية..الاستنجاد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

الحكومة الفلسطينية تأمل الخير من بايدن.. ألم يلقنها التاريخ درساًً؟

فوضى داخل أروقة الرياض .. فرار القادة السعوديين وسحب الأسلحة الثقيلة من مأرب + صور.

البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية

العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

الإثنين 13 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس "قاسم سليماني" ودوره البارز في دعم شعوب المنطقة لنيل الحرية والخلاص من الشر الأمريكي_الاسرائيلي، وكيف أصبحت المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى، كما كشف السيد نصرالله عن محاولة اغتياله بتحريض سعودي وقبول أمريكي.

جنون ترامب واحتمالية اعلان الحرب

جميع الصحف والتحليلات تتحدث عن احتمالية، شن الولايات المتحدة الامريكية حرب شاملة أو جزئية على محور المقاومة، على اعتبار ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترب من الخروج المذل من السلطة، بعد أن قدم نفسه خلال فترة ولايته بأن المنقذ الأول للشعب الامريكي وشعوب العالم، وانه رجل السلام، ولكن كل هذا التهويل الاعلامي لم يخدمه فقد سقط في الانتخابات وصديقه الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في طريقه للسقوط، ومن هذا المنطلق جاءت التحليلات لتقول أن ترامب يريد اشعال حرب في المنطقة، لكن السيد حسن نصر الله قال في هذا الاطار، انه لا توجد معطيات دقيقة أو معلومات حول إحتمال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو إسرائيل بعمل ما، في الأيام الفاصلة عن نهاية ولاية عهد ترامب، مشيراً إلى أن "هناك تحليلات، لأن هذا المجنون بحالة غضب شديد. لكن لا أحد لديه معطيات حسية. وبالتالي، قد يحصل وقد لا يحصل". مشدداً على أن "محور المقاومة يجب أن يتعاطى مع هذه الأسابيع بحذر ودقة وإنتباه، حتى لا يتم استدراجنا إلى مواجهة غير محسوبة أو مواجهة في توقيت الأعداء".

ورداً على سؤال حول التهديدات الإسرائيلية، قال نصرالله: "عندما تسمع الإسرائيليين يطلقون الضجيج الإعلامي، فإعلم أن ليس وراء ذلك أفعال حقيقية"، لافتاً إلى أن "المعلومات التي تحدثت عن حصول إنزال إسرائيلي في منطقة الجية، بحسب المعطيات التي لدينا، لم يحصل أي شيء من هذا النوع"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن، ما نراه بالنسبة إلى الحدود مع لبنان، الإسرائيلي بحالة قلق شديد ولا يزال يقف على إجر ونصف".

السيد نصر الله قال بأنه يجب توخي الحذر في حال نشوب حرب، لكن في الوقت نفسه أعلن أن "قوات المقاومة قادرة على إصابة أي هدف في أراضي سيطرة إسرائيل حال اندلاع مواجهة عسكرية".

وقال السيد نصر الله، في مقابلته مع قناة "الميادين" اللبنانية، الأحد: "الاستنفار الكبير الذي قامت به المقاومة كان على كل المستويات وعلى مرأى من الإسرائيلي... وحركة المسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية تشهد إرباكا كبيرا خشية من رد المقاومة... الإسرائيلي يعلم أننا أطلقنا السلاح المناسب تجاه مسيراته من دون أن يخرج ذلك إلى العلن".

وشدد نصر الله على أن "عدد الصواريخ الدقيقة لدى المقاومة بات ضعفَي ما كان عليه قبل سنة"، معلنا: "أي هدف على امتداد مساحة فلسطين المحتلة نريد أن نصيبه بدقة نحن قادرون على إصابته بدقة".

وأضاف  إن "الإسرائيلي هو القلق وليست المقاومة خصوصا مع ذهاب (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وإمكانية عودة واشنطن للاتفاق النووي"، مردفا: "المقاومة اليوم بألف خير وفي أفضل قدراتها ومعنوياتها ونثق بالمستقبل واقترابنا من النصر".

محاولة الاغتيال والدور السعودي

كشف السيد حسن نصرالله أن استهداف قادة الحزب هو هدف أمريكي إسرائيلي سعودي، مشيراً إلى أن "الرياض تحرض على إغتياله منذ وقت طويل، بالحد الأدنى منذ بدء الحرب العدوانية على اليمن"، لافتاً إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طرح هذا الأمر في الزيارة الأولى التي قام بها إلى الولايات المتحدة، بعد انتخاب ترامب، طرح هذا الملف".

ولفت السيد نصرالله إلى أنه بعد تلك الزيارة، أكثر من جهة، شرقية وغربية، أرسلت له تحذيرات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الأمريكيين قالوا أنهم سيعهدون بهذا الأمر إلى تل أبيب، بينما أكد السعوديون أنهم حاضرون لدفع كامل تكلفة الحرب في حال أدى الإغتيال لذلك، معتبراً أن السعودية في السنوات الأخيرة لا تتصرف بعقل بل بحقد، قائلاً إن إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان عملاً ثلاثياً أيضاً.

التطبيع والخذلان العربي

أكد نصرالله أنه لم يتفاجأ من الخذلان العربي للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن تلك الأنظمة العربية كانت تبيع الفلسطينيين الكلام في السنوات الماضية، لكن في الواقع أغلبها كان لديه علاقات مع إسرائيل، معتبراً أن هذا الأمر إيجابي، لأن سوق النفاق انتهى والصفوف تتمايز، قائلاً: "ما يحصل هو إعلان عن الحقيقة الواقعية المخفية خلال العشرات من السنين"، مشيراً إلى أنه "عندما تتمايز الصفوف فإن ذلك يعني أن الإنتصار الكبير يقترب".

وأشار السيد نصرالله إلى أن إيران هي مجرد حجة لهذه الأنظمة، لافتاً إلى أن أغلب هذه الأنظمة باعت فلسطين منذ عشرات السنين، موضحاً أنهم دائماً يبحثون عن عدو لأن فلسطين تمثل عبئاً بالنسبة إليهم، قائلاً: "ما يحصل هو سقوط أقنعة".

دور الشهيد قاسم سليماني

خلال اللقاء التلفزيوني كشف الأمين العام لـ "حزب الله"، أن الشهيد القائد قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن قبل نحو عام هو ما أوصل صواريخ "كورنيت" إلى قطاع غزة.

وكورنيت هو صاروخ موجه مضاد للدبابات مصمم للاستخدام ضد دبابات القتال الرئيسية، تم تقديمه لأول مرة للخدمة مع الجيش الروسي في عام 1998.

وقال السيد نصر الله: "الحاج قاسم سليماني وفريقه لم يقصروا في كل ما يمكن تقديمه لفلسطين على كل المستويات"، وأضاف أن "إيصال صواريخ كورنيت إلى المقاومة الفلسطينية في غزة يقف خلفه الشهيد سليماني".

وطالت يد الغدر الامريكية الشهيد سليماني ورفاقه في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد بقصف أمريكي لسيارته في 3 يناير/كانون الأول الماضي.

وتابع أن الرئيس السوري بشار الأسد، وافق على إيصال صواريخ "كورنيت" إلى "حماس والجهاد في غزة".

وشدد الأمين العام لـ "حزب الله" على أن "جهد الحاج قاسم سليماني وقوة القدس في دعم فصائل المقاومة الفلسطينية كان بعيداً عن الأضواء وخلف الستار".

وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 2010 أطلق الفلسطينيون لأول مرة الصاروخ كورنيت على دبابة اسرائيلية من نوع "مركافا 3" كانت تشارك في دورية في محيط غزة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السيد نصرالله كلمة الامين العام حزب الله لبنان القدس فيلق القدس قاسم سليماني التطبيع اغتيال محور المقاومة ايران دونالد ترامب اسرائيل السعودية الرياض محمد بن سلمان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية