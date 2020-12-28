أيام أمريكا المروعة في العراق

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 13 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى الوقت- انضمت المغرب إلى قافلة التطبيع بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، ولاشك بأنه كان خبراً محزناً لجميع الأحرار في العالم، لاسيما داخل المغرب، التي يعشق سكانها فلسطين ويدافعون عن القضية الفلسطينية في جميع المناسبات، ولكن...

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق الوقت- أصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قبل عدة أيام عفواً عن أربعة حرّاس أمن من شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية الخاصة كانوا يقضون عقوبات بالسجن لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد عام 2007، في مذبحة أثارت احتجاجا دوليا على استخدام المرتزقة في الحرب.

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان الوقت- لاشك بأن التطبيع طغى على المشهد السياسي في المنطقة العربية، خاصة وأن أكثر من دولة تم جرها أو ذهبت طواعية نحو هذه المتاهة، والجميع أدرك أن تطبيع هذه الدول كان مجاني بالكامل ولم تحظى الدول المطبعة بأي ميزات حقيقية، وانما ..

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟ ضج الشارع المغربيّ بسبب رفضه إقامة علاقات مع الكيان الغاصب، فيما أعرب نحو 30 حزباً وجمعية مناهضة للتطبيع مع الكيان، من التيارين اليساريّ والإسلاميّ، عن رفضهم لزيارة الوفد إلى بلادهم،

أخبار

رئيس الوزراء العراقي يكشف الجديد عن استشهاد اللواء سليماني

رئيس الوزراء العراقي يكشف الجديد عن استشهاد اللواء سليماني

الوقت- كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي الذي كان على موعد على استقباله قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، إنه علم باستشهاد سليماني من الصورة التي جرى تداولها وهي تظهر خاتمه ويده مقطوعة عقب الغارة الأمريكية".

هذه تفاصيل هجوم "قاصم الجبارين" على رتل أمريكي جنوب بغداد! الوقت- قالت وسائل إعلامية عراقية أن سريّة "قاصم الجبارين" استهداف ظهر اليوم الأحد رتل للدعم

وسائل اعلامية اسرائيلية: الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم، أن الشرطة الإسرائيلية ق

وسائل اعلامية أمريكية: هذا ماتوصل إليه المحققون في انفجار ناشفيل! الوقت-قامت الشرطة الأميركية بتفتيش منزلاً في منطقة ناشفيل بولاية تينيسي، مساء أمس السبت،

استطلاع انتخابي: غانتس سيخسر! الوقت-كشف استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث " Maagar Mochot"، مساء اليوم، ان 14%

الدفاع التركي: اي اصابة لجندي تركي في ليبيا شتشعل الحرب من جديد! الوقت-نبّه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال كلمة له أمام القوات التركيّة العاملة في ليبيا

حكومة صنعاء تهدد "اسرائيل"...فماذا قالت لها؟ الوقت-قالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن

طهران تكشف عن متورطين باغتيال القائد سليماني

وزيرة الصحة الفلسطينية تدين القصف الصهيوني لمستشفى الدرة الوقت- أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، استهداف الطائرات الصهيونية محيط مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح بقطاع غزة، معتبرة أنه "جريمة وانتهاك لاتفاقيات جنيف".

غرفة العمليات تسجل 153خرقاً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 153 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

الخارجية الفلسطينية: الهجمة الاستيطانية شهدت تصاعداً في السنوات الأربع الأخيرة الوقت- صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن الهجمة الاستيطانية الهادفة إلى تهويد القدس ومحاولة طمس هويتها العربية الفلسطينية، شهدت تصاعدا كبيرا في السنوات الأربع الأخيرة في ظل إدارة أمريكية منحازة لدولة الاحتلال.

قاليباف: الأولوية الرئيسية في قضية كورونا هي صحة المواطنين الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الاولوية الرئيسية في قضية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هي صحة المواطنين ومعالجة المشاكل ورفع القيود سريعا.

محلل سياسي عراقي: توجد مؤامرة سياسية تقودها الحكومة ضد الحشد الشعبي بتخطيط واشنطن الوقت- حذر المحلل السياسي سعد الكعبي، من وجود مؤامرة سياسية تقودها الحكومة ضد الحشد الشعبي من اجل إيجاد ذريعة لاسقاطه، لافتا الى ان واشنطن تخطط لتنفيذ تلك المؤامرة واحداث فوضى في الداخل العراقي.

كتائب حزب الله تحذّر الكاظمي من "اختبار صبر المقاومة" الوقت- هددت كتائب حزب الله، احد فصائل الحشد الشعبي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، محذرة إياه من "اختبار صبر المقاومة".

نادي الأسير الفلسطيني: منع الاحتلال تطعيم الأسرى ضد كورونا قرار عنصري الوقت- حمّل رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى في ضوء التصريحات العنصرية لوزير الأمن الداخلي الصهيوني، والمتمثلة بأن إعطاء الأسرى اللقاح لن يكون من ضمن الأولويات، وسيكون مرهونًا بتصريح من حكومة الاحتلال.

"حرس الثورة": كل حدودنا المائية تحت حمايتنا الوقت-شدد قائد القوة البحرية في "حرس الثورة" الأدميرال علي رضا تنكسيري، ظهر اليوم

الدفاع اليمنية: التحالف السعودي الاماراتي يمر اليوم بمرحلة بداية النهاية الوقت-أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ظهر اليوم السبت، على أن

الجزائر: لتجريم كل من يروّج للتطبيع مع "إسرائيل" الوقت-طالبت النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري أميرة سليم، مساء اليوم السبت

الشيخ قيس الخزعلي: سنلتزم بالمؤسسات ومن حقنا المقاومة لإنهاء الوجود الأميركي في العراق الوقت-أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، في تغريدة له على صفحته

استمرار البحث عن أدلة في انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية الوقت-يستمر أفراد الشرطة الأمريكية وعناصر اتحادية في مدينة ناشفيل الأميركية بالبح

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الخارجية الفلسطينية: الهجمة الاستيطانية شهدت تصاعداً في السنوات الأربع الأخيرة

عهد من الإرهاب الأمريكي.. التفاخر بالغواصة الأمريكية ليست آخر الإرهاب!

قاليباف: الأولوية الرئيسية في قضية كورونا هي صحة المواطنين

الدفاع التركي: اي اصابة لجندي تركي في ليبيا شتشعل الحرب من جديد!

وسائل اعلامية اسرائيلية: الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس

أنصار الله يحولون أرض اليمن لساحة خردة لآليات العدو..الانتصار اليمن يستمر ويكلل بإسقاط طائرة لتحالف العدوان+صور وفيديو

مثيرو الأزمات في إسرائيل.. نتنياهو ليس وحده

استطلاع انتخابي: غانتس سيخسر!

هذه تفاصيل هجوم "قاصم الجبارين" على رتل أمريكي جنوب بغداد!

وسائل اعلامية أمريكية: هذا ماتوصل إليه المحققون في انفجار ناشفيل!

أيام أمريكا المروعة في العراق

غرفة العمليات تسجل 153خرقاً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

طهران تكشف عن متورطين باغتيال القائد سليماني

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

وزيرة الصحة الفلسطينية تدين القصف الصهيوني لمستشفى الدرة

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

حماس: علاقتنا تتسع لكل المحاور ولا تنحاز لمحور في مواجهة محور آخر

مواقع فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الضفة الغربية

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

إسماعيل هنيّة: ندعو قادة الدول العربية والإسلامية الى بناء جبهة عربية وإسلامية ضد التطبيع

بعد الحظر على ايران ...هكذا حلت طهران معضلة استيراد لقاح كورونا!

وزارة "الخزانة الأميركية" تقر عقوبات جديدة على سورية... فكيف توزعت هذه المرة

مفوض السوق الداخلية الأوروبية: ما يحدث في بريطانيا مأساة.. والسبب في الخبر

الدفاع اليمنية: التحالف السعودي الاماراتي يمر اليوم بمرحلة بداية النهاية

وزير الخارجية اليمني: موانئ الأعداء لن تكون بمأمن إذا استمر حصار موانئ اليمن

في يوم الميلاد... الفلسطينيون يتصدَّون لاقتحامات الاحتلال في القدس المحتلة والضفة

العامري: الجنرال سليماني ضحى بنفسه من أجل تحرير العراق

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها

السعودية تغرق في الرمال اليمنية..الاستنجاد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

الحكومة الفلسطينية تأمل الخير من بايدن.. ألم يلقنها التاريخ درساًً؟

فوضى داخل أروقة الرياض .. فرار القادة السعوديين وسحب الأسلحة الثقيلة من مأرب + صور.

البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية

العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

أيام أمريكا المروعة في العراق

الإثنين 13 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
أيام أمريكا المروعة في العراق
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت - عشية ذكرى استشهاد الحاج قاسم ورفاقه، يقضي الأمريكيون في العراق أياماً مضطربةً وسط مخاوف مسؤولي البيت الأبيض من تصاعد الهجمات على الجيش الأمريکي المحتل.

وفي اليومين الماضيين، تعرضت عدة قوافل لوجستية عسكرية أمريكية للهجوم على الأراضي العراقية، وتشير التقارير الأخيرة إلى تعرض قافلة رابعة للهجوم في محافظة بابل.

وفي وقت سابق أيضاً، تم استهداف ثلاث قوافل لوجستية تابعة للأمريكيين. حيث استُهدفت القافلة الأولى بقنابل على جانب الطريق في منطقة "السماوة" بمحافظة "المثنى" جنوب العراق، تلاها انفجار على طريق دولي بمحافظة "الديوانية"، وخلال ذلك تم استهداف القافلة الثانية. كما تم استهداف القافلة الثالثة في محافظة "ذي قار".

والآن، بدافع اليأس والارتباك بشأن كيفية التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه القوات الأمريكية في العراق، عمد ترامب إلی توجيه الاتهامات إلی إيران، وعزا الهجمات الصاروخية التي شُنَّت الأسبوع الماضي على السفارة الأمريکية ببغداد إلى طهران.

يبدو أنه أصبح من المعتاد لدى المسؤولين الأمريكيين أن يلجأوا إلى سياسة توجيه الاتهامات حول أسباب وعوامل تعريض حياة جنودهم على الأراضي العراقية للخطر، وذلك من أجل تبرير هزائمهم وعدم الاعتراف بواقع كراهية العراقيين لاستمرار وجود القوات الأمريكية.

من ناحية أخرى، كثَّف البيت الأبيض ضغوطه على الحكومة العراقية من خلال التهديد بإغلاق سفارتها وكذلك تصعيد الاضطرابات في البلاد، لدفع المشهد السياسي العراقي لمواجهة الجماعات المناهضة لأمريكا مع الحكومة، وخاصةً الحشد الشعبي.

کما أثارت أنباء غير مؤكدة عن قيام الحكومة باعتقال بعض أعضاء جماعة "عصائب أهل الحق" بتهمة التورط في هجمات صاروخية على السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي، رد فعل من الأمين العام للجماعة "قيس الخزعلي".

حيث كتب الخزعلي في رسالة على تويتر، أن كل هذه التصريحات والبيانات من قبل الحكومة هي في الحقيقة محاولة أمريكية للقضاء على القوات والمقاومة الشعبية العراقية على شكل الحشد الشعبي.

وأضاف: "بالتأكيد يجب أن يعلم الأمريكيون أن كل هذه الجهود ستفشل، وأن المقاومة لن تستسلم لمثل هذه التصريحات".

كما كتب "محمود الربيعي" عضو المكتب السياسي لعصائب على تويتر، أنه لم يكن هناك تواجد عسكري لأعضاء الحركة في بغداد، مؤكدًا أن العصائب ملتزمة بقوانين البلاد.

الإنتقام في مكان وزمان غير معروفين

لا شك أن المسؤولين الأمريكيين قلقون من الغضب الشعبي الذي يشتدّ في أوساط العراقيين هذه الأيام، مع اقتراب ذكرى استشهاد الحاج قاسم وأبو مهدي المهندس.

والسبب في ذلك، بالإضافة إلى شعبية الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق، يعود إلى وعي الشعب العراقي بالدور الفريد الذي لعبه هؤلاء الشهداء في هزيمة تنظيم داعش الشيطاني المدعوم أمريکياً وصهيونياً وسعودياً، واستعادة الأمن في العراق.

لا شك أن حلول الذكرى الأولى لهذه الجريمة النكراء التي ارتکبتها الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى الموقف الاستعلائي لمسؤولي البيت الأبيض في تجاهل سيادة العراق من خلال استمرار الاحتلال العسكري وعدم الرضوخ لقرار البرلمان العراقي، شکَّل عاملاً مضاعفاً للتيارات المعادية لأمريكا في العراق لتعطي درساً للإدارة الأمريكية الجديدة بعدم اتباع مسار إدارة ترامب.

ولکن من المؤكد أن التطورات في العراق هذه الأيام لا تعني، كما يدعي مسؤولو البيت الأبيض، أن الزمان والمكان اللذين تنوي فيهما إيران الانتقام من منفذي ومخططي اغتيال الحاج قاسم واضحين للأمريكيين، ومشاکل واشنطن في العراق هذه الأيام هي نتيجة المستنقع الذي خلقه قادة البيت الأبيض على مدى العقدين الماضيين، من خلال تبني سياسات خاطئة.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ذكرى اغتيال الحاج قاسم أبومهدي المهندس العراق عصائب أهل الحق القوات الأمريكية الانتقام

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية