هذه تفاصيل هجوم "قاصم الجبارين" على رتل أمريكي جنوب بغداد!

الوقت- قالت وسائل إعلامية عراقية أن سريّة "قاصم الجبارين" استهداف ظهر اليوم الأحد رتل للدعم اللوجستي يتبع للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة بابل جنوب بغداد.

هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، حيث قامت سريّة "قاصم الجبارين" باستهداف أرتال للدعم اللوجستي تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في السماوة وذي قار والديوانية يوم أمس، وبعد أيام قليلة على استهداف السفارة الأميركيّة في العراق.

وكانت سريّة "قاصم الجبارين" قد تبنت يوم الجمعة الماضي، الهجمات على أرتال "تابعة للقوات الأميركية في العراق"، مؤكدةً أنها ستترصد "فلول الاحتلال وعملائه، وضرباتنا قاصمة ودقيقة ولا تخطئ هدفها".

يذكر أن المتحدث باسم سريّة "قاصم الجبارين" أبو مجتبى القريشي، كان قد كشف عن توفر معلومات حول "نشاط أميركي خبيث في العراق".

وتابع القريشي إنّ الأميركيين "يدخلون صواريخ وأسلحة ومعدات من خارج العراق، لاتهام فصائل المقاومة بالتخريب والقتل".