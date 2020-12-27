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أخبار

وسائل اعلامية اسرائيلية: الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس

الإثنين 13 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
وسائل اعلامية اسرائيلية: الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس

تظاهرات مستمرة ضد نتنياهو في القدس المحتلة

الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم، أن الشرطة الإسرائيلية ق

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الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم، أن الشرطة الإسرائيلية قد اشتبكت مع محتجين مُطالبين برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدن عديدة أبرزها القدس المحتلة.

وأضافت إن المتظاهرين حاولوا إغلاق مدخل مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، كما أحرقوا صوراً له، فيما اعتقلت الشرطة عدداً منهم.

وتابعت أن آلاف المتظاهرين رفعوا شعارات، تطالب نتنياهو بالاستقالة بسبب تُهم الفساد التي تلاحقه، ولسوء إدارة حكومته لأزمة جائحة كورونا.

يذكر أن هذه ليست المظاهرة الأولى التي تطالب بمحاسبة نتنياهو، إذ ينظم معارضو زعيم "الليكود" في القدس المحتلة وفي أماكن أخرى من فلسطين المحتلة، مظاهرات أسبوعية للمطالبة بتنحيه عن رئاسة الحكومة وإخضاعه للمحاكمة بسبب قضايا الفساد المتهم بها.

بالتوازي، يأتي ذلك مع إعلان حلّ الكنيست الذي حصل منذ أيام، بعد خلاف على الميزانية، حيث قال رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إنه "سيتمّ إجراء انتخابات مبكرة".

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بنيامين نتنياهو القدس المحتلة الحكومة الإسرائيلية حزب الليكود

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