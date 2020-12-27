وسائل اعلامية أمريكية: هذا ماتوصل إليه المحققون في انفجار ناشفيل!

الوقت-قامت الشرطة الأميركية بتفتيش منزلاً في منطقة ناشفيل بولاية تينيسي، مساء أمس السبت، وذلك كجزء من تحقيقها في الانفجار الذي هز وسط المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة صبيحة عيد الميلاد وأدى إلى إصابة أشخاص وإلحاق أضرار بعشرات المباني.

وفي السياق، أفادت تقارير إعلامية أميركية بأنه تم التعرف على "شخص مثير للاهتمام" يبلغ من العمر 63 عاماً على صلة بانفجار كارافان متوقف إثر عد تنازلي غامض بث عبر مكبر للصوت قبل دقائق من الحادث.

وكشفت تقارسر اعلامية،بأن المفجر قد يكون قد قتل في الانفجار لكن السلطات لم تؤكد أي شيء رسمياً.

يذكر أن الانفجار حطّم زجاج عدد كبير من الشقق والمتاجر والمكاتب وتناثر على الأرض الحطام، من زجاج وأغصان أشجار وأحجار قرميد، وتضرّرت أنابيب مياه واحترقت بالكامل سيارات كانت مركونة على مقربة من الانفجار وتضرّرت أخرى كانت مركونة أبعد منها.

بدوره كتب حاكم ولاية تينيسي بيل لي، على تويتر "الأضرار مروّعة، وهي معجزة أن الحادث لم يسفر عن مقتل أي من السكان".