استطلاع انتخابي: غانتس سيخسر!

الوقت-كشف استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث " Maagar Mochot"، مساء اليوم، ان 14% من الناخبين يختطون للتصويت لـ"أزرق أبيض"، بالانتخابات في آذار/مارس من العام المقبل. وذكر الاستطلاع أن العديد من الإسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية لن يصوتوا للأحزاب نفسها التي صوتوا لها في الانتخابات السابقة.

وتابع الاستطلاع إلى أن 60% من أصوات حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخططون للتصويت له مرة أخرى. 23% من ناخبي "يش عتيد-تيلم" سيصوتون مرة أخرى لصالح الحزب، و4% الذين اختاروا حزب العمل سوف يتخذون الاختيار نفسه، بينما 53% من الناخبين في حزب "ميرتس" اليساري سيحتفظون بخيارهم الأصلي.

وأشار الاستطلاع الى أن حزب جدعون ساعر "أمل جديد" سيحصل على الأصوات من مختلف الأحزاب السياسية في "إسرائيل"، أي 10% من ناخبي حزب "الليكود"، و18% من ناخبي "أزرق أبيض"، فيما 14% من "يمينا" سيصوتون لحزب ساعر.

وتأتي هذه النتائج بعدما كشف استطلاع إسرائيلي جديد لإذاعة " 103 fm" الإسرائيلية أن الحزب الجديد للقيادي المنشق عن حزب الليكود غدعون ساعر يقلّص الفارق بينه وبين الليكود بشكل كبير، ويزيد من فرصه إقامة حكومة إسرائيلية جديدة بدون الليكود، وفق موقع " i24NEWS".

وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن في 23 كانون الأول/ديسمبر، حلّ الكنيست بعد خلاف على الميزانية. وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين إنه سيتمّ إجراء انتخابات مبكرة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكنيست حلّ بعد الفشل في التوصل إلى تسوية في غياب اتفاق في اللحظة الأخيرة حول الميزانية.