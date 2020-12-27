الدفاع التركي: اي اصابة لجندي تركي في ليبيا شتشعل الحرب من جديد!

الوقت-نبّه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال كلمة له أمام القوات التركيّة العاملة في ليبيا مساء اليوم، المشير خليفة حفتر وداعميه من "أي محاولة لاستهداف القوات التركيّة في ليبيا".

ورداً على تصريحات حفتر الأخيرة حول ليبيا، قال أكار: "ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفاً مشروعاً في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا".

هذا ويزور وفد عسكري برئاسة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ليبيا، حيث يعقد لقاءات مع قادة سياسيين وعسكريين ليبيين تابعين لحكومة الوفاق الوطني.

يشار الى أن أكار، التقى أمس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الدفاع الليبي في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، كما شارك في حفل تخريج الدفعة الخمسين لقوات الوفاق بالكليّة العسكريّة بالعاصمة طرابلس.

هذا وكان حفتر، قد دعا يوم الجمعة الماضي، قواته إلى حمل السلاح مجدداً لـ"طرد المحتل التركي"، بعد أيام من مصادقة البرلمان التركي على مذكرة تقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لمدة 18 شهراً.

وفی كلمة له بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الـ 69، اعتبر المشیر حفتر، أنّه "لا خيار إلا رفع راية التحرير من جديد وتصويب بنادقنا ومدافعنا ونيران قذائفنا نحو هذا العدو المعتدي المتغطرس المتجاهل لتاريخنا النضالي".