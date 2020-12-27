طهران تكشف عن متورطين باغتيال القائد سليماني

الوقت-قال المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى استشهاد قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني، في مؤتمر صحفي عقده بشأن الإجراءات القضائية والقانونية لمواجهة مرتكبي اغتيال الشهيد سليماني مساء اليوم الأحد، أن "عدد المتهمين الرئيسيين في اغتيال الشهيد سليماني ارتفع إلى 48 أميركياً"، وأعرب عن أمله في أن يتم إصدار أوامر قضائية بحق المتهمين قريباً.

ونقل حسين أمير عبد اللهيان، عن السلطة القضائية، أن القضاء الإيراني على اتصال مع 6 دول لمتابعة ملف الاغتيال.

وشدد على أن "إيران ستنتقم لدم الشهيد سليماني في الوقت المناسب، رغم أنها وجهت حتى الآن صفعات شعبية وعسكرية للإدارة الأميركية الإرهابية".

وقال خلال شرحه لبرامج الاحتفال بذكرى استشهاد سليماني، إن "أهم ما يميز هذه المراسم هي شعبيتها.

وفي السياق، كان العميد محمد حجازي نائب قائد "قوة قدس" في حرس الثورة الإيراني، كشف الجمعة، أنه "وبحسب قائد الثورة، فإن هناك صفعتين أخريين بانتظار أميركا".

واعتبر حجازي أن "التشييع العظيم الذي جرى كان مكافأة على خدمات الشهيد سليماني، وصفعة قوية في وجه الغطرسة العالمية، وقد أظهر لهم أن الشعوب وخاصة الشعب الإيراني، هم لا يتفقون مع رغبات الأميركيين فحسب، بل يعارضونها أيضاً".

وكان قائد الثورة الاسلامية، السيد علي خامنئي، قد استقبل، الأسبوع الماضي، أسرة الشهيد سليماني ومنظمي مراسم إحياء الذكرى السنوّية الأولى لاستشهاد اللواء قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس.

يذكر ان قائد "قوة القدس" في حرس الثورة الإيراني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قد اغتيلو في 3 كانون الثاني/يناير الماضي، في غارة أميركية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.