غرفة العمليات تسجل 153خرقاً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 153 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات تضمنت ست غارات لطيران تجسسي في الفازة والجبلية، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء المنظر وشارع الخمسين وكيلو16 والدريهمي والجبلية والفازة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات المسجلة شملت 25 خرقاً بقصف مدفعي و108 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.