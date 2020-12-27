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  الأحد 12 جمادي الاول 1442

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أخبار

الخارجية الفلسطينية: الهجمة الاستيطانية شهدت تصاعداً في السنوات الأربع الأخيرة

الأحد 12 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
الخارجية الفلسطينية: الهجمة الاستيطانية شهدت تصاعداً في السنوات الأربع الأخيرة
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الوقت- صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن الهجمة الاستيطانية الهادفة إلى تهويد القدس ومحاولة طمس هويتها العربية الفلسطينية، شهدت تصاعدا كبيرا في السنوات الأربع الأخيرة في ظل إدارة أمريكية منحازة لدولة الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي يوم السبت: إن هذا التصعيد الاستيطاني ضد المدينة المقدسة تضاعف بصورة خطيرة خلال عام 2020، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، والتي شهدت سباقا استيطانيا محموما، وبالتحديد منذ اتضاح نتائج الانتخابات الأميركية.

وأضافت إن حكومة الاحتلال، برئاسة نتنياهو عمدت إلى الإعلان عن عشرات المشاريع الاستيطانية في مناطق مختلفة من القدس الشرقية المحتلة، بهدف تعميق عملية فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، واستكمال محو الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية.

وأوضحت أن عام 2020 شهد تكثيف مشاريع الاستيطان في المنطقة الجنوبية والشمالية للمدينة المقدسة، حيث صادقت حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة الجنوبية وتحديدا في مستوطنات "هار حوما"، و"جفعات همتوس"، و"جيلو"، من أجل استكمال الطوق الجنوبي على المدينة المقدسة وفصلها عن امتدادها الفلسطيني.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن هذه المشاريع الاستيطانية تهدف إلى تقويض فرص التوصل إلى حل متفق عليه لمستقبل المدينة المقدسة، وتحويل حل الدولتين إلى رؤيا خيالية لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع.

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فلسطين تصاعد الاستيطان الصهيوني

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