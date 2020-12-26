"حرس الثورة": كل حدودنا المائية تحت حمايتنا

الوقت-شدد قائد القوة البحرية في "حرس الثورة" الأدميرال علي رضا تنكسيري، ظهر اليوم، على أن القوة البحرية مستعدة لحماية الحدود المائية لإيران.

وخلال جولة له في جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى جانب عدد من قادة وكوادر "حرس الثورة"، مساء أمس الجمعة قال تنكسيري: "قواتنا في الجزر الإيرانية تتميز بالجاهزية القتالية العالية في الجزر".

وشدد على ضرورة الحفاظ على "الاستعداد القتالي واليقظة والرصد الاستخباري الكامل في نطاق مهامهم الحساسة".

وأوضح تنكسيري أن الهدف من هذه الزيارة التي تندرج في سياق الزيارات المخطط لها سابقاً "للوقوف عن كثب على وضع المنطقة والجهوزية القتالية ومدى التفاني للمقاتلين في القوة البحرية".

وبالموازاة، تفقد قائد القوة البرية لـ"حرس الثورة" العميد محمد باكبور صباح اليوم السبت الشريط الحدودي لنهر ارس بين محافظة أذربيجان شرقي شمال غرب إيران، ومنطقة إقليم كارابخ.

وجاءت هذه الزيارة بعد اتفاق السلام الأخير بين آذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي تمّ توقيعه إثر الاشتباكات التي اندلعت بينهما قبل فترة.

وأوضح قائد القوة البرية أن الهدف من زيارته هو تفقد الوحدات المتواجدة في المنطقة، وتوجيه الشكر والتقدير لكوادر مقر "عاشوراء" وسائر الوحدات العسكرية.

وكان العميد باكبور قد أكد في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، "سنواجه أي تهديد على حدودنا"، مشيراً إلى أن "أي تهديد أمني على حدودنا سيواجه بالرد من قبلنا".