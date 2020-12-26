الدفاع اليمنية: التحالف السعودي الاماراتي يمر اليوم بمرحلة بداية النهاية

الوقت-أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ظهر اليوم السبت، على أن " لقد مرّت 6 سنوات من عمر العدوان الغاشم على اليمن، ولم يحصد تحالف العدوان سوى الهزيمة والخزي وتمريغ أنفه في التراب".

وأضاف العاطفي خلال حفل تخرج لعدد من الأسرى المحررين اليوم السبت أن "دول تحالف العداون ومن يساندهم يمرون اليوم بمرحلة بداية النهاية وسيندمون"، مشيراً إلى أنهم "يفرّون إلى الأمام، وهذا الفرار غير صحيح لأنهم فرّوا إلى حيث الأسود".

وإذ أكد "تطورنا إلى وضعية متقدمة ولأول مرة في تاريخ اليمن"، بشّر العاطفي الشعب اليمني بأنه قد انتصر لأن ثقته بالله واعتماده عليه كبير.

اللواء العاطفي، اعتبر أن "الشعب اليمني اليوم يقاتل مما يصنع، وغداً بإذن الله سيأكل مما يزرع".

وكان "مركز عين الإنسانية" في العاصمة اليمنية صنعاء، أحصى جرائم العدوان السعودي على اليمن بالأرقام، بدءاً من الخسائر البشرية إلى الأضرار المادية والبنى التحتية خلال 2100 يوم من العدوان المستمر على اليمن.

ولأول مرة يجتمع فيها العالم بدوله وشعوبه وأطيافه واختلاف مشاربه في خندق واحد، ليطلقوا على العام الذي مرّ على اليمن بـ"عام اللعنة" من جحيم الحرب إلى المجاعة، بحسب منظمة اليونيسف التي قالت إن خطر المجاعة يتهدد ملايين الأطفال اليمنيين.