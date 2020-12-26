قائد سلاح البر للحرس الثوري الإيراني يتفقّد المناطق الحدودية

الوقت- تفقّد قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور صباح اليوم السبت الشريط الحدودي لنهر ارس بين محافظة "اذربايجان شرقي" شمال غرب ايران ومنطقة قرة باغ بجمهورية اذربيجان.

وجاءت هذه الزيارة التي قام بها العميد باكبور لتفقد المناطق الحدودية للبلاد المتاخمة لمنطقة قرة باغ بعد اتفاق السلام الاخير بين جمهورية آذربيجان وارمينيا الذي تم توقيعه اثر الاشتباكات التي اندلعت بينهما قبل فترة.

وصرح قائد القوة البرية للحرس الثوري بان الهدف من زيارته هذه هو تفقد الوحدات المتواجدة في المنطقة وتوجيه الشكر والتقدير لكوادر مقر "عاشوراء" وسائر الوحدات العسكرية.

ورافق العميد باكبور في هذه الزيارة التفقدية، مساعدوه وقائد فيلق "عاشوراء" بمحافظة اذربايجان شرقي وقائد لواء "امام الزمان (عج)" وقادة الوحدات العسكرية الاخرى في المنطقة.