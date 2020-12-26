عدوان جديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي يؤدي لإصابة فلسطينيين اثنين قطاع غزة

الوقت- أصيبت طفلة فلسطينية وشاب بجروح فجر اليوم جراء عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة “وفا” أن طيران الاحتلال استهدف بعدة صواريخ مناطق في حي التفاح شرق القطاع ومناطق شرق دير البلح وجنوب مخيم البريج وسط القطاع ما أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام وشاب بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل وبمستشفى الدرة للأطفال ومركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشن طيران الاحتلال اعتداءات يومية على قطاع غزة المحاصر كما تستهدف مدفعيته بالقذائف مختلف مناطق القطاع ما يتسبب باستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين فضلاً على إحداث دمار كبير في البنى التحتية.