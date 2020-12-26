العامري: الجنرال سليماني ضحى بنفسه من أجل تحرير العراق

الوقت- قال الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الجمعة، إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ضحى بنفسه من أجل تحرير العراق من تنظيم داعش الارهابي.

وقال العامري في حديث خلال مؤتمر صلح عشائري في محافظة صلاح الدين، إن "الحاج سليماني بذل الجهد الكبير لتحرير العراق، كان حرصه على العراق قد يكون أكثر مننا، وكان يشدنا إلى ضرورة العمل لتحرير العراق، كان أكثر منا حماسا وعرض نفسه للخطر من اجل العراق وتواجد بالخطوط الامامية، فقد استشهد في سبيل العراق".

وأضاف "اذا كان العدو يخيفنا بالشهادة، فنحن بالشهادة ننتصر على العدو".