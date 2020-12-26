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  السبت 11 جمادي الاول 1442

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أخبار

قائد سلاح البر للحرس الثوري الإيراني يتفقّد المناطق الحدودية

قائد سلاح البر للحرس الثوري الإيراني يتفقّد المناطق الحدودية

الوقت- تفقّد قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور صباح اليوم السبت الشريط الحدودي لنهر ارس بين محافظة "اذربايجان شرقي" شمال غرب ايران ومنطقة قرة باغ بجمهورية اذربيجان.

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أخبار

تضامن ومطالبات دولية بفتح مطار صنعاء وتحييد ميناء الحديدة

السبت 11 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
تضامن ومطالبات دولية بفتح مطار صنعاء وتحييد ميناء الحديدة
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الوقت- أعلن "التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة" في بريطانيا، تضامنه مع الحملات الدولية وتأييده للدعوات الإنسانية في اليمن والعالم، المطالبة بفتح مطار صنعاء الدولي.

وطالب التجمع في بيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بواجبها الإنساني في ممارسة الضغوط السياسية والقانونية والحقوقية على قوى العدوان الأمريكية الصهيونية السعودية الإماراتية، للسماح بوصول المواد الخام والمشتقات النفطية لليمن، وتحييد مطار صنعاء عن الصراع السياسي والعسكري.

كما طالب بتحييد ميناء الحديدة والسماح له باستقبال السفن التي تحمل الدواء والغذاء، حسب ما تكفله المواثيق الدولية ومقررات القانون الدولي وأولويات حقوق الإنسان أثناء الحروب.

وأشار إلى أن فتح مطار صنعاء أصبح ضرورة ملحة للمسافرين المدنيين ونقل الجرحى والمرضى والحالات الصحية المستعصية لتلقّي العلاج في الخارج.

وأدان التجمع استمرار الحرب العبثية والهجمة الشرسة من قبل قوى العدوان والتحالف الدولي على اليمن وشعبه منذ أكثر من خمس سنوات والتي تسببت في أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث.

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الأمم المتحدة تضامن مطار صنعاء ميناء الحديدة التجمع العربي والإسلامي

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