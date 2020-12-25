العراق...استهداف 4 أرتال لقوات التحالف بقيادة واشنطن في ذي قار والديوانية!

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية، مساء اليوم، استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي العراق.

وفي وقتٍ لاحق، تحدثت أنباء عن استهداف رتلين للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف بقيادة واشنطن في ذي قار والديوانية العراقيتين.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيانها، اليوم الجمعة، استهداف رتل تابع للتحالف الدولي عند الطريق السريع الدولي، مشيرةً إلى إصابة سائق إحدى آليات الرتل.

وفي بيانٍ أخر، تحدثت عن "انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، عند الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية".

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى عبد الرسول كشف أن جهاز مكافحة الإرهـاب يواصل عملياته النوعية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية، حيثُ تمكن من القاء القبض على ٣ عناصر إرهابية، فجر اليوم الجمعة، في قضاء هيت شمالي مدينة الرمادي، بعد التوصل إليهم، وفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة.

يشار إلى أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي تعرض رتل عسكري ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي أيضا لانفجار بعبوتة ناسفة جنوبي صلاح الدين.

وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني "أن رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، إلى انفجار عبوة ناسفة، في قضاء الإسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء".

وفي وقت سابق، قتل عنصر أمني وجرح ثلاثة آخرون، إثر تفجيرين منفصلين استهدفا رتلين للتحالف الدولي في العراق، في العاصمة العراقية، بغداد، وطريق يربط محافظتين، وسط البلاد.

وتعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها.