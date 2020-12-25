في يوم الميلاد... الفلسطينيون يتصدَّون لاقتحامات الاحتلال في القدس المحتلة والضفة

الوقت-أصيب عدد من الفلسطينيين باعتداءات الاحتلال خلال قمع مسيرة وسط الضفة الغربية رفضاً للاستيطان.

وشارك عشرات الفلسطينيين في هذه المسيرة في بلدة دير جرير، شرق مدينة رام الله حيث عمد الاحتلال إلى اطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات في صفوفهم.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت حملة مداهمات واعتداءات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وداهمت فجر اليوم بلدتي قباطية جنوب جنين، ودير الغصون شمال طولكرم واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

وتصدى الفلسطينيون لهذه الاعتداءات ولا سيما في بلدة قباطية بعدما اقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني محمد قبها، وصوروه وأخذوا قياساته تمهيداً لهدمه بزعم قيامه بقتل مستوطنة قبل أسبوع وتمكَن الفلسطينيون من إحراق إحدى الآليات العسكرية التابعة للاحتلال.

وفي القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال على العديد من الشبان في حي الواد وقرب باب المجلس في البلدة القديمة واعتقلت عدداً منهم.

وتصدى المقدسيون لهذه الاعتداءات وأطلقوا باتجاه جنود الاحتلال المفرقعات النارية.

هذا وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي "قافلة عيد الميلاد" التي نظمها التجمع الوطني المسيحي في مدينة القدس المحتلة بمشاركة مئات من أبناء المدينة المقدسة. فيما اعتقلت عدداً من أعضاء التجمع الوطني المسيحي بينهم مسؤول النشاطات الشبابية.

وفي التفاصيل، أطلق أعضاء "التجمع الوطني المسيحي" في الأراضي المقدسة قافلة عيد الميلاد من منطقة باب العامود بالقدس المحتلة وسط هتافات للعيد والأغاني والدبكات الشعبية، كما تجري العادة، حيث يحرص التجمع منذ سنين على إحياء الأعياد الدينية المسيحية والاسلامية والوطنية في مدينة القدس المحتلة.