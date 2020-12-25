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  السبت 11 جمادي الاول 1442

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أخبار

انفجار كبير يهز مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية!

الجمعة 10 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
انفجار كبير يهز مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية!

انفجار كبير يهز مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية!

الوقت- أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن انفجار عنيف هز، اليوم الجمعة، مدينة ناشفيل

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الوقت- أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن انفجار عنيف هز، اليوم الجمعة، مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية، محدثاً خسائر كبيرة في المباني المحيطة بوسط المدينة.

وقالت وسائل إعلامية أن أطقم الطوارئ استجابت لانفجار ضخم وسط مدينة ناشفيل، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من المنطقة.

وقال مكتب مترو ناشفيل لإدارة الطوارئ، إن سيارة ترفيهية متوقفة انفجرت وألحقت أضراراً بالعديد من المباني.

 ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات، كما نقلت المحطة عن مسؤولين في الشرطة قولهم إن الانفجار لا يبدو مريباً، أو له طابع إرهابي.

ونشر باك ماكوي، الذي يعيش بالقرب من المنطقة، مقاطع فيديو على فيسبوك تظهر المياه تتدفق على سقف منزله.

وتابع بقوله "كل نوافذي، كل واحد منهم تطاير في الغرفة المجاورة. لو كنت أقف هناك لكان الأمر مروعاً".

وأكمل قائلاً في تصريحات لـ"أسوشيتد برس": "شعرت وكأنها قنبلة، لقد كان بهذا الحجم الهائل صوتها وتدميرها".

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الولايات المتحدة الأميركية مدينة ناشفيل ولاية تينيسي

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