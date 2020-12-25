سوريا تطالب المجتمع الأممي بإجراءات "حازمة" لمنع الاعتداءات الإسرائيلية

الوقت-دعت وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة، صباح اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات "حازمة وفورية" لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضحت الخارجية السورية في بيان أن استمرار "إسرائيل" في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر من واشنطن، مضيفةً أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير "هو انتهاك فاضح للقرار الدولي رقم 350 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين".

كما لفتت الخارجية السورية إلى أن "إسرائيل" أطلقت موجات متتالية من الصورايخ من فوق شمال مدينة طرابلس اللبنانية.

كذلك، قالت إن هذا العدوان الإسرائيلي الجديد "يبرهن مرة أخرى إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة إرهاب الدولة"، مشيرةً إلى أن إرهاب "إسرائيل" ازدادت وتيرته بعد فشل اعتداءاتها وتآمرها وذلك بهدف إطالة الأزمة في سوريا.

وشددت دمشق على أن "إسرائيل" لطالما دعمت الجماعات الإرهابية "لإعاقة الجيش السوري وحلفائه عن هزيمة داعش والنصرة وغيرهما".

وطالبت مجدداً بعض أعضاء مجلس الأمن بالخروج عن صمتهم عندما يتعلق الأمر بـ"إسرائيل"، وبتحمل "مسؤولياتهم في إطار الميثاق الدولي وأهمها صون السلم والأمن الدوليين".

ودعت وزلرة الخارجية السورية إلى إلزام "إسرائيل" باحترام قرارات المجلس المتعلقة "باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها".

وكانت وزارة الدفاع السورية قالت إن "العدو الإسرائيلي شنّ عدواناً بالصواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف السورية".

وفي بيان لها فجر اليوم الجمعة، أكّدت الوزارة أن "وسائط الدفاع الجوي تصدّت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".