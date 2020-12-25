اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة صنعاء وقوات هادي في حرض

الوقت-شهدت مديرية حَرَض الحدودية، في اليمن اشتباكات هي الأعنف خلال الساعات الماضية، بين القوات المسلّحة اليمنية من جهة وقوات التحالف السعودي من جهة أخرى.

وكانت طائرات التحالف السعودي قد شنّت سلسلة غارات على مديريتي حَرَض وميدي الحدوديتين مع جيزان السعودية في محافظة حَجَّة شمال غرب اليمن، لإسناد القوات على الأرض والمؤلفة من قوات سودانية ويمنية تابعة للتحالف في مواجهة القوات المسلحة اليمنية.

كذلك، كثفت قوّات التحالف السعودي قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق حدودية في محافظة صعدة، حيث استهدفت، بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، مناطق متفرقة في مديريتي رازِح وشدا الحدوديتين مع جيزان السعودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

يأتي ذلك، في وقتٍ تتواصل فيه المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوّات الرئيس هادي، المسنودة بطائرات التحالف السعودي، في منطقة هيلان بمديرية صِرواح غربي محافظة مأرب ومديرية مَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب المحافظة نفسها شمال شرق اليمن.

وفي محافظة الحُدَيْدة الساحلية غرب اليمن، رصدت قوات حكومة صنعاء 232 ارتكاب القوات المتعددة للتحالف السعودي خرقاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة منذُ الـ 18 من كانون الثاني/ديسمبر 2018 إلى جانب محاولة تسلّل و6 غارات بطائرات بدون طيّار.